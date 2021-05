Video: klaar met Android Auto? Zo verwijder je het makkelijk en snel

Android Auto is Googles populaire software voor onderweg. Vind je het toch niks, gebruik je liever iets anders of ben je er gewoon helemaal klaar mee? In deze video leggen we uit hoe Android Auto verwijdert.

Video: Android Auto verwijderen

Veel mensen zijn vol lof over Android Auto. Je koppelt je smartphone met het infotainmentsysteem van je auto en je kunt navigeren, muziek luisteren en bellen of berichten sturen. Niet alles is echter koek en ei, want ook zijn er heel wat problemen met de software.

Ben je er echt helemaal klaar mee of wil je beginnen met een frisse start? Bekijk dan onderstaande video, waarin we je uitleggen hoe je Android Auto van je toestel gooit.

