Video: dit zijn de beste smartphones voor de zomer van 2021

In onze nieuwste video zetten we de beste smartphones van de zomer 2021 voor je op een rij. Uiteraard kijken we naar toestellen in allerlei prijsklassen, zodat er altijd wat tussen zit voor jou. Kijk je mee?

Beste smartphones zomer 2021

De zomer is begonnen en daarom is het tijd om te kijken naar de beste smartphones van 2021 voor deze periode. Ieder jaar worden honderden smartphones uitgebracht met elk hun unieke eigenschappen, hard- en software, updatebeleid en natuurlijk prijs.

Android Planet test aan de lopende band toestellen en al onze ervaringen verzamelen in reviews, waar we er elk jaar tientallen van publiceren. In de video van deze week selecteren we meerdere smartphones voor in de broekzak in de zomer van 2021. Ook geven we aan waarom wij dat toestel een goede koop vinden. Omdat ieders budget anders is, beginnen we met de meest betaalbare smartphone en werken zo elke ronde een stapje omhoog.

Poco M3

De Poco M3 is een betaalbare smartphone van de Chinese fabrikant en scoorde een 8,0 in onze review. Het toestel doet veel goed voor zijn prijs en de accuduur is de grootste plus. Uiteraard doe je ook wat concessies met dit budgettoestel, onder andere qua camera’s.

OnePlus Nord CE

Heb je een iets grotere portemonnee, dan kun je eens kijken naar de OnePlus Nord CE. Het toestel is pas recent gelanceerd en is een licht gewijzigd model ten opzichte van de originele Nord. Met een vanafprijs van 299 euro is het een zeer goede aankoop, iets dat we ook schreven in onze OnePlus Nord CE review.

Samsung Galaxy A52

Net als zijn directe voorganger is de Samsung Galaxy A52 weer een topper in het middensegment. Het toestel biedt veel voor weinig en heeft geen grote minpunten aan boord. In onze Samsung Galaxy A52 review schreven we het ook al: “De A52 is een lekker complete smartphone.”

OnePlus 8T

Op de vierde plek vind je de bekende OnePlus 8T. Het is misschien niet het meest spannende toestel uit de lijst, maar hij doet wel vrijwel alles beter dan zijn voorganger. Op zoek naar een krachtige smartphone, maar met een beperkt budget, dan is de 8T een goede keuze. Meer weten? Check dan natuurlijk de OnePlus 8T review.

Samsung Galaxy S21

Een van de high-end toestellen van de bekende fabrikant Samsung is natuurlijk de Galaxy S21. Hij werd al begin 2021 onthuld, waardoor de prijs inmiddels iets gezakt is. Dat maakt het een nog fijnere deal, want ook in de Samsung Galaxy S21 review waren we erg te spreken over prestaties op elk gebied.

OnePlus 9 Pro

De hekkensluiter van deze ronde is de OnePlus 9 Pro, hét high-end toestel van de fabrikant van 2021. De smartphone beschikt over krachtige hardware, prachtig scherm en heeft flink verbeterde camera’s ten opzichte van zijn voorgangers. Een prima keuze dus wat ons betreft, wat we ook schreven in de OnePlus 9 Pro review.

