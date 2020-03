De Galaxy S20 is de meest betaalbare smartphone van de nieuwe S20-serie, maar qua prestaties en features heb je niks te klagen. In deze Samsung Galaxy S20 videoreview gaan we dan ook uitgebreid in op deze ‘instapper’ van Samsung.

Check de Samsung Galaxy S20 videoreview

De Galaxy S20 Ultra hadden we al uitgebreid aan de tand gevoeld en onze ervaringen daarmee check je in de uitgebreide Samsung Galaxy S20 Ultra review. Dat neemt niet weg dat we ook aan de slag zijn gegaan met de normale Galaxy S20. Dit toestel is te koop vanaf 899 euro en dat is een flinke prijs. Wel kun je gebruikmaken van allerlei high-end functies zoals een krachtige Exynos-processor en een scherm met 120Hz-ververssnelheid.

Het display is 6,2 inch groot en heeft smalle schermranden. Dat zorgt ervoor dat het toestel nog redelijk met een hand te bedienen is en ook makkelijker in een broekzak past. De S20 heeft een 4000 mAh-accu aan boord, maar in combinatie met de hoge ververssnelheid is dat geen hoogvlieger. De verschillende camera’s op de achterkant zorgen wel voor mooie plaatjes.

Al met al biedt de Samsung S20 veel pluspunten, maar heeft het toestel ook punten waarop het wat minder scoort. Daarbij is het 5G-model op dit moment misschien al de betere keuze. Later dit jaar moet je daar gedeeltelijk gebruik van kunnen maken, maar die upgrade kost je nog eens 100 euro.

Lees ook de geschreven review

Alles weten over onze ervaringen met de Galaxy S20? Check dan ook de geschreven Samsung Galaxy S20 review. Daarin gaan we nog dieper in op de prestaties en onze ervaringen. Ook vind je daarin allerlei foto’s gemaakt met het toestel, waarbij we onder andere de uitgebreide zoommogelijkheden hebben getest.

De Galaxy S20 biedt een compleet plaatje voor mensen die op zoek zijn naar een high-end smartphone in een compact formaat. De hardware zorgt ervoor dat alles makkelijk wordt uitgevoerd. Ook het prachtige 120 Hz-scherm zorgt daarvoor. Wel blijft het jammer dat dat nog niet kan in combinatie met de hoge resolutie.

Dat zal waarschijnlijk wel zorgen voor een nog mindere accuduur. Het snelle opladen van de accu is erg fijn en ook draadloos opladen is handig. Qua camera’s heb je een veelzijdig toestel in handen met de S20, die daardoor in veel situaties een prima foto maakt. Het uiterlijk van het toestel had wel wat spannender gemogen, maar functioneel is het wel.

Het toestel is stof- en waterdicht, bevat fijne stereospeakers, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Ook dat zien we tegenwoordig niet meer als groot minpunt en tevens levert Samsung een prima headset mee in de doos. Tot slot blijft de prijs een punt van discussie, want 899 euro is en blijft een hoop geld. Wil je alvast klaar zijn voor 5G, dan betaal je nog eens 100 euro extra.

Samsung Galaxy S20 kopen?

Een losse Samsung Galaxy S20 koop je in het grijs, roze of blauw. Meer interesse in een combinatie met belminuten, sms’jes en data? Check dan de Galaxy S20 in combinatie met een abonnement.

