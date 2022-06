Android Auto-app voor smartphones stopt nu: dit is er aan de hand

Het gebruiken van Android Auto op je smartphone komt nu echt ten einde. Vanaf deze week verwijdert Google de functie namelijk voor alle Android-telefoons. Android Auto werkt dan alleen nog op autoschermen of via Google Assistent.

Geen Android Auto op je telefoon meer

De Android Auto-applicatie op je telefoon zorgt ervoor dat je smartphone kan verbinden met het infotainmentsysteem van je auto. Zo gebruik je je favoriete audio- en navigatie-apps tijdens het rijden met een overzichtelijke opmaak. Eerder kon je de software ook gewoon gebruiken met de speciale app op je smartphone zelf, waardoor je ook zonder geschikte auto van Android Auto gebruik kon maken.

Daar komt nu een einde aan. De afgelopen week verscheen bij steeds meer gebruikers van Android 11 of ouder de melding dat Android Auto nu alleen nog op infotainmentsystemen te gebruiken is. De app staat nog steeds op de smartphones, maar schakelt direct over naar de instellingenpagina en werkt dus niet meer.

De rijstand voor de Google Assistent

Al jaren probeert Google Android Auto van je telefoon af te halen. Dat kondigde ze begin 2019 al aan. Waarschijnlijk omdat bepaalde functies in de app afhankelijk waren van bediening via aanrakingen en dat is niet goed als je onderweg bent. Om dat te voorkomen was de Google Assistent al in de app verwerkt, handig voor bediening via stemcommando’s.

Eind 2021 bracht Google al de rijstand van de Google Assistent uit. Door een simpele spraakopdracht activeert de Assistent de rijstand en verandert de interface van je Android-smartphone. Knoppen zijn daarbij groter en besturing werkt voornamelijk met spraakopdrachten. Het is daarmee een stuk veiliger en daarom een logische keuze van de zoekgigant.

Helaas voor ons Nederlanders is die speciale Google Assistent-modus nog niet beschikbaar. Dus wat houden wij over? Heb je een auto met geschikt infotainmentsysteem, dan kun je Android Auto gewoon blijven gebruiken zoals je gewend bent.

Heb je dat niet, dan zul je voor navigatie en muziek gebruik moeten maken van de normale Google Maps en audio-app, maar is dat verantwoord? De Google Assistent is in ieder geval niet zó geoptimaliseerd dat je toestel volledig handsfree is te gebruiken.

Wil je weten hoe je Android Auto wel gebruikt op je autoscherm? Bekijk dan even onderstaande video. Daar leggen we het je stap voor stap uit en vertellen we je nog meer over deze handige software. In juli staan Android Auto en Android Automotive trouwens de hele maand centraal op onze website, dus verwacht dan onze vernieuwde reviews, tips en allerlei achtergrondverhalen.

Gebruikte jij de speciale Android Auto-app voor telefoonschermen op je smartphone en heb jij al een melding gezien dat dat niet meer bruikbaar is? Laat dat even weten in de reacties onder dit artikel en vertel dan ook even op welk toestel dat was en op welke Androidversie je draait!

