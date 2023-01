CapCut: zo maak je TikToks en andere video’s in een handomdraai

TikTok is een ontzettende hit en steeds meer mensen gebruiken de app. In deze tip laten we zien hoe je zelf meedoet aan de laatste TikTok-trends en video’s bewerkt via CapCut.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Video’s bewerken op je smartphone met CapCut

Video’s zijn niet meer weg te denken van social media en vrijwel iedere grote speler implementeert korte, verticale video’s in haar app. Zo heb je TikTok, maar ook Instagram met Reels, Snapchat met Spotlight en nog meer.

Vind je het zelf leuk om momenten op video vast te leggen en wil je deze gemakkelijk bewerken vanaf je smartphone? Dan is CapCut misschien iets voor jou. Met dit mobiele video bewerkingsprogramma zet je gemakkelijk video’s achter elkaar, voeg je muziek toe en gebruik je filters.

Zo werkt de CapCut-app

Nadat je de CapCut-app hebt gedownload uit de Play Store, kun je beginnen aan je filmpje. Daarvoor selecteer je de knop ‘Nieuw Project’ boven in beeld. Selecteer de video’s die je wil gebruiken en druk op ‘Toevoegen’. CapCut maakt nu automatisch een tijdlijn met jouw beeldmateriaal.

Boven de tijdlijn zie je de voorbeeldvideo met daaronder de tijd, een start-stopknop en een ‘undo’-knop. Met die laatste maak je de meest recente verandering ongedaan. Onderaan zie je verschillende aanpassingen die je aan je video doet, zoals knippen, geluidsniveau, tekst toevoegen en meer.

Video’s aanpassen en filters toevoegen

Is een clip te lang? Dan kort je deze gemakkelijk in. Klik daarvoor op het filmpje in de tijdlijn en sleep het witte balkje naar het gewenste begin. Hetzelfde doe je ook voor het einde van de clip. Om de volgorde van filmpjes aan te passen, houd je een clip ingedrukt en sleep je hem naar de gewenste plek.

Onder het kopje ‘Effecten’ en dan ‘Video-effecten’ vind je een grote bibliotheek aan verschillende filters. Met één klik voeg je deze toe aan je video. In de tijdlijn pas je de lengte van het effect aan. Ga je bij ‘Audio’ naar ‘Geluiden’, dan vind je hier een audiobibliotheek met zowel bekende als generieke muziek. Handig om sfeer toe te voegen aan je video.

Sjablonen van TikTok en je video delen

Zit je op TikTok en kom je een toffe video tegen? Check dan of er in beeld ook een CapCut-logo staat. Door daar op te klikken, gebruik je gemakkelijk het sjabloon van een ander met je eigen video’s.

Er valt nog veel meer te ontdekken in de CapCut-app, dus speur er vooral zelf in rond. Om je video te delen, ga je naar het pijltje rechtsboven in beeld. De video wordt nu automatisch geëxporteerd en opgeslagen op je smartphone. Je kunt hem nu delen met je vrienden en familie. Veel plezier!

CapCut - Video Editor Bytedance Pte. Ltd. 9,2 (5.446.997 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-tips? Bekijk alvast de laatste vijf