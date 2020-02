Android 11 gaat het makkelijker en sneller maken om documenten of foto’s te printen vanaf je telefoon. Je hoeft namelijk niet langer eerst een printer te selecteren, maar kunt je printopdracht direct doorsturen.



Gerucht: Printen in Android 11 wordt simpeler

Dat blijkt uit een recente toevoeging aan de Android-broncode door Mopria, een alliantie van grote printerbedrijven als Brother, Canon, HP en Xerox. De bijdrage werd als eerst opgemerkt door XDA Developers. De website schrijft dat de nieuwe “Share-to-Print”-functie ervoor zorgt dat je in de opvolger van Android 10 sneller kunt printen.

In eerste instantie werkt de functie enkel wanneer je pdf-bestanden of foto’s probeert af te drukken. Nu is het nog zo dat wanneer je iets wil printen je eerst het deelmenu moet openen om daarna op ‘Afdrukken’ te tikken. Vervolgens opent een nieuw scherm waarin je moet aangeven welke printer je voor de taak wil gebruiken.

Volgens XDA Developers is het vanaf Android 11 mogelijk om een standaardprinter in te stellen, zodat je met twee tikken op de knop iets kunt afdrukken. Je moet nog steeds eerst het deelmenu openen, maar daarna kun je op een nieuwe knop tikken die de opdracht direct naar de voorkeursprinter verstuurt.

De nieuwe Android 11-functie houdt hierbij rekening met het soort printer. Dit betekent dat wanneer je een foto wil laten afdrukken door een ‘gewone’ printer, het plaatje eerst wordt omgezet naar een pdf-bestand zodat het op één A4’tje past. De kwaliteit gaat hierbij omlaag. Laat je een foto afdrukken door een heuse fotoprinter? Dan wordt de maximale kwaliteit benut.

Printen met je smartphone

Met een Android-smartphone kun je in principe altijd en overal printen. Wel moet je hiervoor eerst wat instellingen aanpassen. In ons artikel over printen op Android leggen we uit hoe het werkt. En wil je mooie momenten direct vereeuwigen? Neem dan een kijkje in ons overzicht van beste Android-smartphoneprinters.