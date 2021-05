Gebruikers van Google Foto’s met een toestel van Samsung, Xiaomi en Oppo hebben al vanaf het begin een klein maar irritant probleem: de foto-app van Google maakt namelijk automatisch een back-up van schermafbeeldingen. Android 12 maakt hier een einde aan.

Lees verder na de advertentie.

Geen automatische back-up van schermafbeeldingen

Momenteel maakt Google Foto’s een back-up van schermafbeeldingen, zonder optie om dit uit te schakelen. Dit vinden veel gebruikers onnodig. Een back-up van foto’s gemaakt met je smartphone is heel fijn, maar de vele overtollige screenshots hoeven niet in dezelfde map bewaard te worden.

Met de komst van Android 12 lost Google dit irritatie puntje van Samsung-, Xiaomi- en Oppo-gebruikers op. Volgens XDA-developers, die volop in de Android 12-bèta graven, verplicht Google met de nieuwe Android-versie dat schermafbeeldingen in een aparte map moeten worden opgeslagen. Dit om te voorkomen dat de screenshots zich in een map met zelfgemaakte foto’s vermengen.

Op dit moment plaatsen grote fabrikanten als Samsung de schermafbeeldingen in de DCIM-submap – wat staat voor Digital Camera Images. Google Foto’s maakt vervolgens een back-up van alle afbeeldingen die zich in deze map bevinden. Dit is dus voor toestellen van Samsung, Xiaomi en Oppo inclusief screenshots.

Gebruikers die wel een back-up van hun schermafbeeldingen in Google Foto’s willen, kunnen dit eenvoudig instellen door des betreffende map te selecteren en synchronisatie in te schakelen.

Android 12: dit kun je nog meer verwachten

Android 12 is een flinke update met een hoop vernieuwingen. De belangrijkste verbetering is het nieuwe ontwerp, dat Google ‘Material You’ noemt. Door het nieuwe design heb je meer opties om het uiterlijk van de software aan te passen. De nieuwe Android-versie is hiermee persoonlijker dan ooit.

Een ander focuspunt van Android 12 is privacy. Hier werd in vorige Android-versies ook al aandacht aan besteed, maar nu breidt Android 12 uit met een Privacy Dashboard. Hiermee krijg je inzicht in welke data je apps kunnen inzien. Daarnaast beheer je hier de toestemmingen die apps hebben. Zo weet je bijvoorbeeld precies welke applicaties toegang hebben tot je camera of microfoon. Dit kun je dan ook eventueel aanpassen.

Lees meer over Google: