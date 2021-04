Ontzettend veel aankondigingen afgelopen week. Samsung nodigt iedereen uit voor een evenement later deze maand, Sony introduceerde drie nieuwe smartphones en ook Oppo, Huawei en Spotify zaten niet stil. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van afgelopen week in een paar minuten.

Lees verder na de advertentie.

Samsung kondigt 28 april “krachtigste Galaxy” ooit aan

Samsung houdt op 28 april 2021 een Galaxy Unpacked-evenement om de ‘krachtigste Galaxy’ te onthullen. Hoewel nog niet bekend is om welk product het gaat, lijkt de kans klein dat het een smartphone of tablet is.

Het digitale evenement vindt plaats op 28 april om 16:00 Nederlandse tijd en is live te volgen via Samsungs YouTube-kanaal. De fabrikant zegt niet welk product het gaat presenteren en verklapt alleen dat het de ‘krachtigste Galaxy’ is.

→ Lees verder over het Samsung Galaxy Unpacked-evenement in april

Nieuwe Sony-smartphones: Xperia 1 III, Xperia 5 III en compacte 10 III

Een drukke week voor Sony. De fabrikant kondigde maar liefst drie nieuwe telefoons aan. De Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III richten zich op veeleisende gebruikers en bieden daarom high-end prestaties, een fors scherm en verbeterde camera’s.

Sony presenteerde ook de Xperia 10 III, een relatief compact toestel met 5G-internet. Dit komt omdat de behuizing smal en lang is. De nieuwe smartphones liggen aan het begin van de zomer in de winkels. Opvallend genoeg heeft Sony niet bekend hoe duur de verse Xperia-smartphones zijn.

→ Lees verder over de Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III

→ Lees verder over de Sony Xperia 10 III

Huawei Band 6 officieel: accuduur van twee weken voor een zachte prijs

Huawei heeft de Band 6 aangekondigd. De nieuwe wearable beschikt over een stevige accuduur, een 1,47 inch-amoled-scherm en uitgebreide gezondheids- en fitnessmonitoring.

Met de nieuwe Huawei Band 6 brengt de Chinese fabrikant een complete sportband op de markt, die de strijd aangaat met menig smartwatch. Zo beschikt de wearable bijvoorbeeld over een hartslagsensor en een SpO2-bloedzuurstofmeter.

→ Lees verder over de Huawei Band 6

Spotify presenteert haar eerste fysieke product

Spotify heeft Car Thing gepresenteerd. Deze muziekspeler is gemaakt voor oudere automodellen die niet overweg kunnen met moderne entertainmentsystemen als Android Auto. Vooralsnog verschijnt Spotify Car Thing alleen in de Verenigde Staten.

Het van oorsprong Zweedse Spotify staat bekend om de muziekdienst, maar brengt met Car Thing haar eerste fysieke product uit. De muziekspeler heeft een touchscreen met daarnaast een draaiknop voor de bediening. Ook kun je gebruikmaken van de spraakbediening: de muziekspeler luistert naar het “Hey Spotify”-commando.

→ Lees verder over Spotify Car Thing

Oppo A94, A74 en A54 officieel: betaalbare toestellen met 5G

Oppo lanceerde afgelopen week vier nieuwe toestellen. De A95 5G is de meest krachtige van het stel en kan snelladen met 30 Watt. Hierdoor zit de accu in bijna 50 minuten helemaal vol.

De Oppo A74 is zowel verkrijgbaar in 4G- als 5G-model en heeft een hoge 90Hz-ververssnelheid waardoor het display heel fris oogt. Zoek je een voordelig toestel? Dan moet je bij de betaalbare Oppo A54 zijn, die standaard overweg kan met 5G.

→ Lees verder over de nieuwe Oppo-smartphones

Video van de week: Samsung Galaxy A72 review