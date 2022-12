Asus Zenfone 9 krijgt eerste grote update: Android 13 staat nu klaar

De Asus Zenfone 9 is aan de beurt voor de Android 13-update. De kleine, maar krachtige smartphone wordt zo voorzien van de nieuwste software!

Ook Asus schaart zich in het rijtje van fabrikanten dat begonnen is met de uitrol van Android 13. De gloednieuwe software rolt nu namelijk uit voor de Asus Zenfone 9, het nieuwste vlaggenschip. Dat borduurt voort op Android 12, maar kent toch verschillende leuke vernieuwingen. Zo kun je zelf nog beter beslissen van welke apps je wel of geen pushmeldingen wil ontvangen, personaliseer je het toestel met meer mogelijkheden en stel je bijvoorbeeld per app in in welke taal je ‘m wil gebruiken.

De update is ruim 800MB groot dus downloaden via een wifi-verbinding is aan te raden. Heb je de Zenfone 9 in bezit, maar nog geen notificatie gekregen over de software-update, duik dan even in instellingen in en check even handmatig of die al klaarstaat.

Asus Zenfone 9: David vs Goliath

Jaarlijks brengt Asus maar enkele smartphones op de markt, maar de Zenfone 9 beviel ons uitermate goed. Het gaat om een fysiek klein toestel met high-end hardware en veel handige functies. Zo vind je onder de motorkap de zeer krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chip, schiet je prima foto’s met de primaire sensor van 50 megapixel en is er de handige ZenTouch-knop aan de zijkant.

Daarmee open je specifieke apps of scroll je door websites en tevens fungeert ‘ie als vingerafdrukscanner. Er is ook een koptelefoonaansluiting aanwezig en de behuizing is opgetrokken uit een speciaal soort plastic. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar bevat ook een stroeve afwerking, waardoor het toestel fijn in de hand ligt.

Het updatebeleid is echter wel een heikel punt. De Zenfone 9 werd uitgebracht met Android 12 en krijgt slechts twee Android-updates. Dat betekent dat na de huidige update in de toekomst alleen nog Android 14 wordt uitgerold.

