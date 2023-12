Canal Plus naar Nederland: 4 weetjes over de nieuwe streamingdienst

Nederland is een nieuwe streamingdienst rijker: Canal Plus (of Canal+). Met een abonnement krijg je toegang tot vooral Europese producties. We zetten vier weetjes over de nieuwe dienst op een rij.

Canal Plus nu beschikbaar in Nederland

Met onder meer Netflix, Amazon Prime, Disney Plus en Videoland hebben we al behoorlijk wat streamingdiensten om uit te kiezen. Vanaf vandaag komt er in Nederland weer eentje bij: Canal Plus. Dit moet je weten over de nieuwe dienst.

1. Uitgeklede versie van Canal Digitaal

Canal Plus is niet helemaal nieuw: mensen met een abonnement op Canal Digitaal hebben ook toegang tot het aanbod van deze streamingdienst. Zij kunnen daarnaast 75 (lineaire) tv-zenders streamen en alle voetbalwedstrijden uit de eredivisie kijken via ESPN Compleet. Een abonnement op Canal Digitaal kost 14,95 euro per maand.

2. Prijzen en kanalen

Een abonnement op alleen Canal Plus is in Nederland een stuk goedkoper: 4,99 euro per maand. Je kunt ook voor een jaarabonnement kiezen. Daar betaal je 49,90 euro voor. Je krijgt dan dus twee maanden gratis. Je sluit een abonnement af door de Canal Plus-app te downloaden uit de Play Store. Heb je internet van Ziggo? Dan kun je ook via deze provider een abonnement nemen.

De eerste zeven dagen zijn trouwens gratis. Je kunt dus altijd eerst even checken of het iets voor je is.

3. Vooral Europees aanbod

Met een abonnement op Canal Plus bekijk je exclusieve originals en internationale producties van de Canal+ Group. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde titels van Viaplay, Fremantle, NPO, Lionsgate en Lumière te streamen.

De focus ligt op Europese producties. Hoogtepunten uit het aanbod zijn volgens Canal Plus de series The Brigade en Furia. Ook het Braziliaanse The Negotiator moet de moeite waard zijn. Voor actieliefhebbers heeft Canal Digitaal een speciaal ‘Action’-kanaal. Dat is ook beschikbaar in de Canal Plus-app.

4. Op hoeveel apparaten kun je kijken?

Je kijkt op maximaal twee apparaten tegelijk. Jij en je partner (of huisgenoot) kunnen dus allebei je eigen favoriete serie opzetten.

Ben jij van plan om een abonnement te nemen op Canal Plus of heb je al genoeg streamingdiensten? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

