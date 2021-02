Een betrouwbare bron stelt dat Samsung zijn Galaxy A52 op 26 maart gaat onthullen. Over de Galaxy A72 is echter nog niets bekend.

Gerucht: Samsung Galaxy A52 5G op 26 maart

Het gerucht is afkomstig van Jon Prosser, een bekende in de techwereld, die het veelal bij het juiste eind heeft als het gaat om Apple-nieuws. In een korte tweet noemt hij de Samsung Galaxy A52 5G en een datum van 26 maart. Als dat klopt, presenteert het bedrijf de opvolger van de Samsung A51 ruim een jaar later, want dat toestel zag het levenslicht op 3 januari 2020.

Verdere details noemt Prosser niet. Ook zegt hij niks over de Galaxy A72, die we stiekem op hetzelfde moment verwachten. Over beide toestellen ligt nagenoeg alle informatie inmiddels al op straat.

Meer over de Samsung A52

Het is eigenlijk wachten op alle officiële informatie vanuit Samsung zelf, maar de afgelopen tijd is al veel gelekt over de A52. Zo hebben we al afbeeldingen van het toestel gezien, waaruit blijkt dat het toestel veel op zijn voorganger lijkt. Volgens geruchten kan het scherm maximaal 120 keer per seconde verversen. Die functie is bij Samsung vooralsnog behouden aan de high-end toestellen, zoals de Galaxy S21.

Over de accucapaciteit wordt gespeculeerd dat ‘ie 4500 mAh groot wordt en daarmee eens stuk groter is dan die van de A51. Daarnaast verwachten we een 4G-model en een versie die overweg kan met 5G-internet. Prijzen van die beide toestellen zijn ook al genoemd in het geruchtencircuit. De A52 wordt verkrijgbaar vanaf 369 euro, maar het duurdere 5G-model moet minimaal 449 euro opbrengen.

Galaxy A72 op dezelfde datum?

We gaan er vanuit dat Samsung ook de Galaxy A72 presenteert op dezelfde datum als zijn kleinere broertje. Ook dat toestel heeft zijn gezicht al laten zien en krijgt onder andere een groter scherm. Dat toestel komt ook als 4G- en 5G-variant op de markt en begint bij een vermoedelijke vanafprijs van 449 euro.

