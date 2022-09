Fotogalerij: de nieuwe Google Chromecast met Google TV (HD)

Android Planet spotte vandaag als eerste dat de nieuwe Chromecast al te koop was in Nederland én vond de dongle ook nog eens in fysieke winkels. Vlak daarna maakte Google de nieuwe Chromecast wereldkundig. Check nu al onze foto’s.

Google Chromecast met Google TV (HD) fotogalerij

We wisten dat het eraan zat te komen, de officiële onthulling van de nieuwe Google Chromecast met Google TV (HD), maar wanneer was de vraag. De dag begon zoals vele andere op de redactie van Android Planet, totdat we begin van de middag spotten dat het apparaatje al te koop was in Nederland. Verschillende (web)winkels hadden de streamingdongle op de website staan, waar die te koop was voor 39,99 euro.

Vlak daarna zijn we naar een plaatselijke winkel gegaan om te checken of de Chromecast daar al fysiek te verkrijgen was. En warempel… er lagen er tientallen, vlak naast de duurdere 4K-variant. Qua doosjes zijn er weinig verschillen te zien, behalve het exacte typenummer en natuurlijk de aanduiding van ‘HD’ of ‘4K’ op de verpakking. Hieronder vind je onze Google Chromecast met Google TV (HD) fotogalerij.

Google Chromecast HD met Google TV officieel

Nauwelijks twee uur later kondigde zoekgigant Google de dongle officieel aan. Een leuk feitje is de url van de Google-blog, waarin staat ‘nu-verkrijgbaar-dus-niet-pas-op-6-oktober’. Nagenoeg de hele wereld dacht namelijk dat we de nieuwe Chromecast op het Made by Google-evenement zouden zien, wat op 6 oktober plaatsvindt. Op die dag verwachten we namelijk ook veel andere apparaten zoals de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro, maar ook de Google Pixel Watch, nieuwe Nest Hub, wifi-router en misschien wel meer.

Al met al een wat hectische middag, maar wel met een unieke twist door het scherpe oog van de Android Planet-redactie. Natuurlijk hebben we zo’n nieuwe Chromecast meegenomen en direct thuis geïnstalleerd. Houd ons daarom ook nauwlettend in de gaten, want de review verschijnt uiteraard binnenkort!

