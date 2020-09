Volgens een rapport van Bloomberg is Google van plan om hard op te treden tegen apps die bestaande Play Store-regels omzeilen. De verharde aanpak start met de ingang van ‘bijgewerkte richtlijnen’, Wat betekent dit voor ons, de app-gebruikers?

Lees verder na de advertentie.

Strengere handhaving van Play Store-regels

Alphabet Inc. brengt zeer waarschijnlijk volgende week bijgewerkte richtlijnen uit. Deze richtlijnen moeten nogmaals duidelijk maken dat apps de factureringsservice van Google moeten gebruiken voor het downloaden van in-app content, game-upgrades en abonnementen.

Koop je een app, film, e-book of game in de Play Store, dan moet de ontwikkelaar 30 procent van de inkomsten afdragen aan Google. Laatstgenoemde verdient daar jaarlijks miljarden euro’s mee. Hoewel deze commissie van 30 procent al jaren bestaat, hebben enkele grote ontwikkelaars, waaronder Netflix, Spotify en Epic Games die regel omzeild. De laatste in dit rijtje, de ontwikkelaar achter Fortnite, verdween eerder dit jaar uit de Play Store na het omzeilen van de commissieregels.

Epic Games biedt Fortnite nu aan in een eigen app-winkel. Deze app is nog wel beschikbaar in de Play Store, maar met de aangescherpte regels van Google komt daar misschien een einde aan.

‘Google gaat inconsequent met richtlijnen om’

Hoewel Google Fortnite onmiddellijk verwijderde, heeft het lange tijd toegestaan ​​dat grote ontwikkelaars zoals Netflix en Spotify de regels negeren. Nu is het ook tijd voor die apps om te veranderen.

Wat er waarschijnlijk toe leidt dat de apps in het vervolg meer lijken op hun iOS-tegenhangers. Nu is het in die apps bijvoorbeeld niet meer mogelijk om je te abonneren op Spotify of Netflix. De gebruiker wordt namelijk doorverwezen naar de website.

Het is nog afwachten hoe de nieuwe richtlijnen precies uitpakken. Lange tijd is de toepassing van de richtlijnen inconsequent gebleken. Waarschijnlijk wil Google nu meer consistent te werk gaan.

Meer lezen over Google?