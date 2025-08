‘Google Pixel 10 (Pro) van alle kanten te zien op nieuwe renders’

Dankzij nieuwe renders van de Pixel 10 en Pixel 10 Pro hebben we nu een uitstekend beeld van de aankomende smartphones. Ze lijken sterk op hun voorgangers, met behoorlijk dikke randen rond het scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders Google Pixel 10 laten enorme bezels zien’

Op 20 augustus presenteert Google zijn nieuwe Pixels. We weten al heel veel over deze smartphones, waaronder de vermeende prijzen. Eerder zagen we ook al renders van de Google Pixel 10-serie. Dankzij Android Headlines hebben we nu verse beelden van deze telefoons. Die bevestigen vooral wat we al wisten.

Zo krijgt de normale Pixel 10 inderdaad voor het eerst drie camera’s op de achterzijde. Helemaal nieuw is de telelens waarmee je een stukje in kunt zoomen. Die zou volgens geruchten wel ten koste gaan van de hoofdcamera en groothoeklens, die kleinere sensoren gebruiken dan de Pixel 9. Opvallend zijn ook de relatief dikke bezels rond het display. Bij de meeste concurrenten zijn deze schermranden inmiddels veel dunner.

Pixel 10 Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro

De Pixel 10 Pro is nauwelijks te onderscheiden van de Pixel 9 Pro. Het camera-eiland oogt vrijwel hetzelfde en ook aan de camera’s zelf zou Google dit jaar niets veranderen. De bezels rond het scherm lijken iets dunner dan bij de normale Pixel 10, maar zijn nog altijd dikker dan bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25.

De Pixel 10 en Pixel 10 Pro krijgen allebei een relatief compact 6,3 inch-oled-scherm. De Pixel 10 Pro XL is met 6,8 inch een stuk groter en heeft ook een grotere accu. Verder is hij waarschijnlijk identiek aan de kleinere 10 Pro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google Pixel 10-serie

Alle telefoons in de Pixel 10-serie, waaronder ook de vouwbare Pixel 10 Pro Fold, draaien op een snellere Tensor G5-chip. Ook zouden de smartphones voor het eerst over ingebouwde magneten beschikken, waardoor je ze magnetisch draadloos kunt opladen. Dat kennen we bij Apple al jaren onder de naam MagSafe.

Verder moeten de nieuwe Pixels het weer vooral hebben van verse AI-functies. Wat die precies inhouden, horen we dus op 20 augustus.

Niets missen over de Google Pixel 10? Download dan de app en schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief!

Lees meer over Google: