Google Pixel 7 vs Pixel 6a: welke Pixel moet je nemen?

Kun je beter kiezen voor de betaalbare Pixel 6a of is de Pixel 7 zijn kleine meerprijs waard? In dit artikel lopen we de toestellen met je langs om die vraag te beantwoorden.

Google Pixel 7 vs Pixel 6a: veel meer voor iets meer geld

Samen met nieuwste Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro is ook de Pixel 6a nu officieel in Nederland verkrijgbaar. Het toestel is een beter betaalbare en uitgeklede versie van de Pixel 6. Voor mensen met een kleiner budget lijkt de 6a dan ook de beste keuze, maar is dat wel zo? Voor een bescheiden 165 euro extra heb je namelijk het nieuwste vlaggenschip van Google: de Pixel 7.

In dit artikel zetten we de twee smartphones voor je naast elkaar en kijken we of de extra functies van de Pixel 7 de extra euro’s waard zijn.

De Pixel 6a (rechts), Pixel 7 (onder) en Pixel 7 Pro (boven)

Nieuwe ontwerp en ‘nieuwe’ chip

Google heeft bij de laatste twee generaties van de Pixel-telefoons een duidelijke ontwerpstijl toegepast. In grote lijnen komen de Pixel 6- en 7-serie namelijk erg overeen. Beide smartphones hebben een tweetonig kleurontwerp en de zijkant loopt over in het camera-eiland. Waar de Pixel 6a een glanzende rand heeft met bijna verstopte camera’s, is deze bij de Pixel 7 van aluminium, net als het frame.

Intern heeft de Pixel 7 een aantal veranderingen ten opzichte van de Pixel 6a. De Tensor-chip – het hart van de smartphone – is bij de Pixel 6a nog van de eerste generatie. De chip staat bekend om zijn goede AI-prestaties en is in de Pixel 7 verder verbeterd. Dit toestel heeft namelijk de Tensor G2-chip en kan daarmee meer functies sneller uitvoeren.

Beide smartphones hebben een variant met 128GB aan opslagruimte, maar de Pixel 7 is ook met 265GB te verkrijgen. Waar de Pixel 6a 6GB aan werkgeheugen heeft, is dit bij de Pixel 7 uitgebreid naar 8GB. Je kun dus net iets meer apps tegelijk draaien op de nieuwste telefoon, maar voor de meeste mensen is dit verschil niet of nauwelijks merkbaar.

De batterij van een smartphone is erg belangrijk, want die bepaalt hoelang je kunt swipen en scrollen tot hij aan de lader moet. Bij de Pixel 6a is de accu net iets groter dan bij de Pixel 7. De 6a heeft een accu van 4410 mAh en de 7 eentje van 4355 mAh. Toch is het verschil waarschijnlijk erg klein, aangezien de nieuwe chip een stukje energiezuiniger is. Ook laadt de Pixel 7 bijna dubbel zo snel op: met maximaal 30 Watt in plaat van 18 Watt op de Pixel 6a.

Sneller scherm en scherpere camera’s

Op het eerste gezicht lijken de Pixel 7 en 6a dus veel met elkaar gemeen te hebben. Wel is de 6a een tikje kleiner. Deze is namelijk 6,1 inch, terwijl de Pixel 7 6,3 inch groot is. De resolutie is wel hetzelfde gebleven, namelijk 2400 bij 1080 pixels.

Waar de Pixel 7 in uitblinkt is de verversingssnelheid. Deze is namelijk maximaal 90Hz. Daardoor voelt scrollen door je smartphone en het afspelen van animaties veel vloeiender aan. Bij de Pixel 6a is dat de ‘normale’ 60Hz en naar onze mening is dat wat verouderd op moderne smartphones.

Achterop de smartphones vind je het eerdergenoemde camera-eiland. Op beide toestellen bevinden zich daar een hoofdcamera en groothoeklens. Ook hier heeft de Pixel 7 een flinke upgrade gekregen, want de hoofdcamera is van 12 naar 50 megapixel gegaan. Nu zeggen pixel niet alles, maar in combinatie met de nieuwe chip en software heeft de Pixel 7 meer te bieden.

Software-ondersteuning maakt (weinig) verschil

Als laatste de software, het besturingssysteem waar de smartphones op draaien. Met Google als maker van Android, zijn beide Pixels voorzien van Android 13. De Pixel 7 draat echter op Android 13 uit de doos. Bij de 6a is dit Android 12. Beide toestellen krijgen drie jaar aan grote Android-updates, maar bij de 6a heb je de eerste dus al gehad.

Onder meer bij Belsimpel loopt een cashbackactie. Na die cashback kost de Pixel 6a nog zo’n 409 euro en de Pixel 7 gaat voor 574 euro over de toonbank. Is de 165 euro meerwaarde van de Pixel 7 het waard?

Het hangt vooral af van wat jij belangrijk vindt. Wil jij de beste foto’s van het moment maken, met de nieuwste chip, sneller laden en een soepeler scherm? Dan is de Pixel 7 zeker de extra euro’s waard. Geef jij minder om die dingen, maar wil je een simpele Google-ervaring in een compacte, moderne behuizing? Dan voldoet de 6a ook en kun je die 165 euro lekker ergens anders aan uitgeven.

Wat vind jij? Is de Pixel 7 het geld waard? Laat het ons weten in de reacties hieronder en houd Android Planet in de gaten. De maand oktober van 2022 schrijven we namelijk extra veel over Google, Android 13 en de Pixel-smartphones.

