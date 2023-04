‘Google Pixel 7a: duurder en direct beschikbaar na aankondiging’

De vermeende prijs van de Google Pixel 7a prijs ligt weer een stukje hoger dan zijn voorganger. Verschillende bronnen zeggen ook dat het apparaat direct beschikbaar is na de aankondiging, die gepland staat op 10 mei.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7a prijs: “Hoger dan voorganger”

Volgens een bekende bron wordt de adviesprijs van de Google Pixel 7a een stuk hoger dan zijn voorganger. 9to5Google heeft het over een prijs van 499 dollar, wat 50 dollar meer is dan de Pixel 6a. Een Europese prijs is nog onbekend, maar hier heeft de 6a een adviesprijs van 469 euro. Daarom gaan we uit van een prijs rond de 500 euro voor de nieuwe Google-smartphone.

Het toestel wordt gepresenteerd tijdens I/O 2023, de ontwikkelaarsconferentie die op 10 mei plaatsvindt. Tijdens het event vertelt de zoekgigant alles over het nieuwe toestel. Veel daarover is al gelekt en daardoor is de prijsstijging ook te verklaren.

Zo maakt de Pixel 7a gebruik van dezelfde Tensor-chip die we kennen van de huidige vlaggenschepen: Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ook verwachten we verbeterde camera’s en de mogelijkheid om het toestel draadloos op te laden. Dit zijn zaken die simpelweg meer geld kosten.

Andere specificaties bestaan onder andere uit een ververssnelheid van het scherm van 90Hz, 6GB werkgeheugen en een accu van 4410 mAh. De smartphone draait op Android 13, maar krijgt ook jarenlang Android- en beveiligingsupdates, zodat je ‘m lange tijd veilig kunt gebruiken.

Vanaf 10 mei te koop

Volgens andere bronnen is de Google Pixel 7a per direct beschikbaar na de aankondiging, en dat is heel anders als met de Pixel 6a. Die werd ook in mei gepresenteerd, maar lag weken later pas in de winkels. Een release in Nederland liet nog langer op zich wachten, maar inmiddels zijn de Google-toestellen ook hier te koop.

Tot slot verwachten we dat de Google-telefoon in vier kleuren verschijnt. Daarbij gaat het om drie kleuren die je bij meerdere winkels kan kopen: zwart, wit en lichtblauw. Via Google zelf is exclusief nog een oranje variant verkrijgbaar. De redactie van Android Planet doet uiteraard verslag van het evenement, waardoor je geen nieuwtje of aankondiging mist.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google Pixel 6a blijft verkrijgbaar’

Naast de nieuwe Pixel 7a blijft de huidige Google Pixel 6a ook te koop, aldus geruchten. Volgens Max Weinbach, een bekende smartphone-insider, gaat de prijs van het toestel wel omlaag.

Zoals gezegd is de adviesprijs van dat model 469 euro, hoewel de prijs inmiddels al flink gezakt is. Zo ligt de prijs al maanden rond de 349 euro, waarbij je ‘m soms tijdelijk zelfs oppikt voor 299 euro tijdens actieperiodes.

Meer nieuws over Google: