Vanaf nu kun je demo’s van games spelen via Google Stadia. Op die manier kun je eerst kijken of je een spel leuk vindt, voordat je ‘m hoeft aan te schaffen. De demo’s zijn tijdelijk gratis speelbaar en het aanbod wisselt continu.

Google Stadia-demo’s: gratis kennismaken met games

Google probeert hiermee gamers kennis te laten maken met Stadia, haar gamingdienst. Normaal gesproken moet je spellen namelijk aanschaffen, voordat je ze kunt spelen. Dankzij demo’s kun je dus eerst kijken of je het spel leuk vindt, waarna je de volledige versie alsnog kunt aanschaffen.

Wil je gratis kennismaken met de dienst? Zo kun je demo’s spelen via Google Stadia:

Naar Google Stadia Tik op een link naar een game op Stadia, zoals deze naar Pac-Man Mega Tunnel Battle; Account aanmaken Maak een profiel aan op de streamingdienst van Google; Beginnen Vervolgens kun je de titel gratis uitproberen.

De eerste speelbare games zijn Pac-Man Mega Tunnel Battle en Humankind, uit de stal van Sega. Het is de bedoeling dat er de komende tijd meer titels aan het assortiment worden toegevoegd, waaronder Immortals Fenyx Rising en Star Wars Jedi: Fallen Order.

Het gaat dus om tijdelijke games. Google geeft aan dat alle demo’s zeven dagen speelbaar zijn: hierna verdwijnen ze weer uit het assortiment. Het is voor het eerst dat Google gratis proefversies van games aanbiedt. Voorheen kon je al wel kennismaken met de dienst via een kosteloos proefabonnement op Stadia Pro.

Meer over Google Stadia

Google Stadia is een cloudgamingdienst. Je installeert spellen dus niet op je apparaat, maar streamt ze. Het voordeel hiervan is dat je volgens Google op ieder apparaat met een Chrome-browser kunt gamen. Je moet games wel los aanschaffen: Google Stadia is daarmee dus geen ‘Netflix voor games’.

Er zijn twee versies van Stadia: een gratis en betaald account. Met een betaald abonnement krijg je onder meer korting op de aanschaf van games. Ook kun je spellen in een hogere kwaliteit streamen. Check onze Google Stadia review voor ons oordeel over Googles gamedienst.

