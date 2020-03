Huawei P40 Pro preview: eerste ervaringen met het nieuwe toestel

De Huawei P40-reeks is aangekondigd en Android Planet is alvast aan de slag gegaan met de P40 Pro. De smartphone beschikt over indrukwekkende hardware, maar mist Google-apps. Is ‘ie daarom wel de moeite waard?

Check de Huawei P40 Pro preview

Huawei gooide vorig jaar hoge ogen met de P30 en P30 Pro, twee vlotte smartphones met uitstekende camera’s. De P30 en P30 Pro hoorden zelfs bij de beste smartphones van 2019. Nu komt het Chinese bedrijf met de P40 en P40 Pro, die allerlei verbeteringen introduceren maar ook op één belangrijk punt met hun voorgangers verschillen: er zijn geen Google-apps aan boord. In deze preview van de Huawei P40 Pro bespreken we hoe Huawei dit oplost, en natuurlijk alle features van de smartphone.

Focus op design met gebogen schermranden

De P-reeks van Huawei staat vooral in het teken van het design en de camera’s. De P40 Pro heeft een zogeheten ‘OverFlow’-design, waarbij het scherm aan alle kanten is gebogen. Dit zorgt ervoor dat de schermranden dunner lijken, al zie je ze aan de onder- en bovenkant nog wel duidelijk. De schermranden zijn overigens niet zo erg gebogen als bij de Mate 30 Pro, die er zelfs voor zorgde dat Huawei de volumeknoppen moest weglaten.

Het oled-scherm van de P40 Pro is 6,58 inch groot en heeft een resolutie van 2640 bij 1200 pixels, wat er scherp uitziet. Daarnaast heeft de smartphone een glazen behuizing en IP68-certificatie.

Opvallend is het grote cameragat in het scherm. In de inkeping zitten twee frontcamera’s van 32 megapixel (met autofocus) en die nemen best wat ruimte in beslag. Het cameragat is enorm vergeleken met bijvoorbeeld de Galaxy S20 en neemt dan ook een flinke hap uit het scherm. Hier kon ik tijdens m’n korte tijd met het toestel aan wennen, maar je ziet het wel continu.

Vloeiend 90Hz-scherm

Veel smartphonefabrikanten voorzien hun high-end smartphones van schermen met hoge ververssnelheden, en ook Huawei doet hier nu aan mee. De P40 Pro heeft een 90Hz-scherm, wat betekent dat het 90 keer per seconde ververst. Dit zorgt ervoor dat de smartphone veel sneller aanvoelt, omdat animaties soepeler zijn.

Deze feature kennen we van de OnePlus 7 Pro en 7T, Google Pixel 4 en de Galaxy S20 heeft zelfs een 120Hz-display. Het is een fijne verbetering, die we inmiddels ook wel verwachten op een Android-vlaggenschip. In de instellingen van de Huawei P40 Pro is het overigens mogelijk om het scherm ‘terug te schakelen’ naar 60Hz, wat gunstiger is voor de accuduur van de telefoon.

Camera’s stelen opnieuw de show

Met de P40-smartphones legt Huawei opnieuw de focus op de camera’s. Niet zo gek, want de P30 Pro van vorig jaar wist te imponeren en hoorde bij de beste smartphones van 2019. Bij de P40 Pro zitten op de achterkant opnieuw vier camera’s. De primaire camera van 50 megapixel wordt bijgestaan door een groothoeklens van 40 megapixel, 12 megapixel-telelens met periscopische zoom en een Time of Flight-sensor. Laatstgenoemde meet diepte bij bijvoorbeeld portretfoto’s.

Het draait vooral om de periscopische zoomlens, net als vorig jaar bij de P30 Pro. Door deze camera kan de P40 Pro tot 5x optisch zoomen, wat fors meer is dan de meeste high-end smartphones. Zoomen gaat tot 5x zonder kwaliteitsverlies, en vanaf dat punt kun je tot 10x hybride zoomen, wat betekent dat software wordt toegepast om goede plaatjes af te leveren.

Tot slot kun je tot 50x digitaal zoomen, wat minder dan is dan bij de Galaxy S20 Ultra (tot 100x), maar het nut hiervan is beperkt. Hoewel we de camera nog uitgebreid gaan testen voor de volledige review, zagen de eerste plaatjes die we met de P40 Pro hebben gemaakt er goed uit. Foto’s hebben enorm veel detail, zien er kleurrijk uit en de groothoeklens is een enorm handige toevoeging als je bijvoorbeeld wijde omgevingen wil vastleggen.

Huawei heeft op softwaregebied het nodige verbeterd. Zo is er nu een ‘hand-held super night mode’ om ook in zeer slechte lichtomstandigheden goede foto’s te maken, waarbij je dus geen statief nodig hebt om bewegingsonscherpte te voorkomen. De sensor van de primaire camera is ook groter, waardoor de smartphone meer licht opvangt.

Ook nieuw is ‘Audio Zoom’, waarmee je op het geluid van een onderwerp (bijvoorbeeld een specifiek persoon in een groep) ‘inzoomt’, en je het omgevingsgeluid wegfiltert. Dit kennen we van de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus, dus echt uniek is het niet.

Geen Google-apps

Net als bij de Huawei Mate 30 Pro en Mate Xs kleeft er een groot nadeel aan de P40 Pro, en dat is het ontbreken van Google-apps. Door het handelsverbod van Huawei kan het bedrijf niet samenwerken met Google en daardoor staan apps als Google Maps, YouTube, Chrome en de Play Store niet op de smartphone. Taken opstellen met Google Tasks, je bestanden bewaren in Google Drive en alle vakantiefoto’s bekijken in het fijne Google Foto’s? Vergeet het maar.

Het probleem is dat het alternatief van Huawei, de AppGallery en Huawei Mobile Services, simpelweg niet goed genoeg is. In de AppGallery staan lang niet alle populaire apps en de app-winkel zit ook tjokvol met onduidelijke kopieën van apps waar je niks aan hebt. WhatsApp en Facebook kun je wel via de AppGallery downloaden, maar je wordt dan doorgestuurd naar de officiële websites van deze applicaties om handmatig het apk-bestand binnen te halen.

Via diverse omwegen kun je de meeste apps alsnog downloaden, maar het is lang niet zo simpel en gebruiksvriendelijk als op een Android-telefoon met Google-apps en -services. Ik probeerde het bijvoorbeeld via de APKPure-app, die de apk-bestanden van populaire apps voor je opzoekt, downloadt, installeert en bijwerkt.

Hiermee krijg je de meeste applicaties alsnog tot je beschikking, maar lang niet iedereen zal zoveel moeite willen doen om simpelweg aan alle apps te komen. Met Phone Clone, een tool van Huawei zelf, kun je apps van je oude toestel naar de P40 Pro overzetten, wat simpel en goed werkt.

Het probleem is dat de apps vervolgens niet worden geüpdatet, en je dus zelf op zoek moet naar de installatiebestanden van de nieuwste app-versies. Voor nu is het daarom veel te veel gedoe, waardoor iedere nieuwe Huawei-telefoon eigenlijk niet meer het overwegen waard is.

Goede hardware, grote accu, snel opladen

Dat is enorm jammer, want met de hardware van de Huawei P40 Pro is absoluut niets mis. De smartphone draait op de snelle Kirin 990-chip, met 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte. Ook is er een grote 4200 mAh-accu met 40 Watt-snelladen, waardoor de telefoon erg snel weer vol zit. Ook draadloos opladen is aanwezig en dat kan ook met 40 Watt; enorm snel dus.

De vingerafdrukscanner zit – net als bij de P30 Pro – onder het scherm en is volgens Huawei 30 procent groter en sneller dan voorheen. Het verschil kon ik tijdens mijn korte periode met de P40 Pro niet testen, maar het ontgrendelen gaat vlot en accuraat.

De Huawei P40 Pro draait op een open source-versie van Android 10 met de nieuwe EMUI 10.1-skin. Die oogt opgeruimd en werkt fijn. Huawei vervangt enkele Google-apps met zijn eigen alternatieven, bijvoorbeeld met de Mail-, Foto’s- en Agenda-app. Die zijn lang niet zo compleet als de Google-varianten, maar ook niet per se slecht. Met de Mail-app kun je bijvoorbeeld wel je Gmail-account gebruiken en dat werkt prima.

Conclusie Huawei P40 Pro preview

Kijk je naar de specificatielijst van de Huawei P40 Pro, dan ontbreekt het de smartphone aan niets. Hij heeft een groot oled-scherm met dunne randen, krachtige hardware, een strak ontwerp, veelzijdige camera’s, grote accu en supersnel (draadloos) opladen. Toch heeft het straks waarschijnlijk weinig zin om de Huawei P40 Pro in huis te halen, en dat komt door het gebrek aan Google-apps.

De alternatieven van Huawei zijn beperkt en voor de meeste mensen gaat het te ver om het internet te moeten afstruinen om toch aan apps te komen. Er is voor Huawei nog flink wat werk aan de winkel om de AppGallery compleet te maken en een ‘Google-loze’ smartphone echt goed te laten werken. Houd Android Planet in de gaten voor de uitgebreide review van de Huawei P40 Pro, waarin we de camera’s, prestaties en accuduur aan de tand zullen voelen.

Huawei P40 (Pro) release en prijzen

De Huawei P40 en P40 Pro zijn vanaf 7 april in Nederland verkrijgbaar voor respectievelijk 799 en 999 euro. De toestellen zijn dan verkrijgbaar bij MediaMarkt, Bol.com en Mobiel.nl. Het bedrijf brengt ook de Huawei P40 Lite in Nederland uit voor 299 euro. Dit toestel werd al eerder aangekondigd.

De Huawei P40 Pro Plus verschijnt in juni voor maar liefst 1399 euro.