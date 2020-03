Huawei heeft de P Smart Pro, een smartphone met een voorkantvullend scherm en uitschuifbare selfiecamera, officieel aangekondigd voor Nederland. Dit is opvallend, want het toestel was al een tijdje bij Nederlandse webwinkels verkrijgbaar.

Huawei P Smart Pro release in Nederland

De aankondiging van de Huawei P Smart Pro is wat gek, want de smartphone dook eind vorig jaar al op bij Nederlandse webwinkels, waarschijnlijk via grijze import. Inmiddels kun je de telefoon bij diverse webshops in huis halen, maar nu kondigt Huawei ‘m pas officieel aan voor Nederland. De telefoon heeft een adviesprijs van 299 euro en ligt vanaf 13 maart in de winkels.

De Huawei P Smart Pro valt vooral op door het voorkantvullende scherm, dat bijna geen randen heeft. Omdat de selfiecamera in de behuizing zelf zit verwerkt en omhoog schuift als je ‘m nodig hebt, kan bijna de hele voorkant uit display bestaan. Dat scherm is 6,59 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels.

Op de achterkant zit een driedubbele camera, waarbij het gaat om een primaire lens van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en laadt op via de usb-c-poort. Snelladen is helaas niet aanwezig.

Android 9.0 (Pie) en Google-apps

Belangrijk om te weten is dat de Huawei P Smart Pro op Android 9.0 (Pie) draait, en niet het nieuwe Android 10. Daarnaast beschikt het toestel – ondanks het handelsverbod van Huawei – over Google-apps en -services, waardoor je bijvoorbeeld YouTube, Google Maps en Gmail gewoon op het toestel kunt gebruiken. Omdat de smartphone al was goedgekeurd voor handelsverbod kan de fabrikant ‘m gewoon met het volledige Google-pakket uitbrengen.

Onder de motorkap van de P Smart Pro zit een Kirin 710F-chip met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de uitschuifbare selfiecamera maakt foto’s in 16 megapixel.

De Huawei P Smart Pro komt in twee kleuren (Midnight Black en Breathing Crystal) en kost 299 euro. Het is echter al mogelijk om een losse P Smart Pro voor 259 euro in huis te halen. Ook kun je kiezen voor de P Smart Pro in combinatie met een abonnement.

