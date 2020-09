LG K62 officieel, ook betaalbare K52 en K42 gepresenteerd

De LG K62 is officieel gepresenteerd, samen met twee andere smartphones. De nieuwe toestellen hebben een cameragaatje in het scherm en bevatten allemaal vier camera’s op de achterkant.

LG K2020 serie: uitbreiding is snel dit jaar

LG heeft de aankondiging naar buiten gebracht via een persbericht. De smartphones vallen in de K2020-serie en dat is opvallend. In februari werden namelijk al drie toestellen in deze lijn gepresenteerd. De nieuwe toestellen zijn de LG K62, LG K52 en het LG K42-model. Alles over die specifieke smartphones check je hieronder.

LG K62 officieel, deelt veel specs met K52

De verschillen tussen de LG K62 en K52 zijn minimaal. De smartphones hebben beide een nog onbekende processor aan boord. Daarnaast is er 4GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag bij het K62-model. De iets beter betaalbare K52 moet het doen met 64GB. In beide toestellen kan dit worden uitgebreid met een geheugenkaart.

Het scherm van beide toestellen is 6,6 inch groot, met een verhouding van 20 bij 9. Door dit langwerpige scherm zijn de toestellen relatief smal. Er is gekozen voor een lcd-paneel en de selfiecamera is geplaatst in een klein gaatje. Het K62-model maakt selfies van 28 megapixel, de K52-variant van 13 megapixel.

Vijf camera’s, Android 10 en grote batterij

Tevens delen ze de camera’s op de achterkant. Er zijn in totaal vier stuks en de hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. Met de groothoeklens van 5 megapixel, leg je net wat meer van de omgeving vast. Tot slot zijn er nog een macro- en dieptesensor aanwezig, van beide 2 megapixel. Die sensoren gebruik je respectievelijk voor close-ups en portretfoto’s.

Beide toestellen worden geleverd met Android 10 en de accu is 4000mAh groot: opladen gaat via de usb-c-poort. Andere specificaties bestaan uit een fysieke vingerafdrukscanner op de zijkant, een Google Assistent-knop en een MIL-STD 810G-certificering. Daardoor kan het toestel tegen vallen en stoten.

LG K42: meest betaalbare van het trio

De K42 heeft hetzelfde grote scherm aan boord, maar de processor is iets minder krachtig. Er is 3GB werkgeheugen aanwezig met 32 of 64GB aan (uitbreidbare) opslag. Ook deze variant heeft een 4000mAh-accu en draait op Android 10.

De opstelling van de camera’s aan de achterkant bestaat uit vier stuks. De hoofdsensor heeft een resolutie van 13 megapixel, bijgestaan door een 5 megapixel-groothoeklens. Ook een diepte- en macrocamera zijn aan boord voor nog meer mogelijkheden.

Beschikbaarheid en release LG 2020 K-serie

Prijzen van de toestellen zijn nog niet bekendgemaakt, maar vanaf volgende maand zijn ze wel te koop in Europa. De LG K51s is tegenwoordig te verkrijgen voor zo’n 150 euro, terwijl de K61 voor zo’n 200 euro over de toonbank gaat.

