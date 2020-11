De Nederlandse LG Wing-release vindt plaats op 13 november. De unieke smartphone met draaibaar scherm gaat 1099 euro kosten. Dit is een flink bedrag, maar vroege beslissers profiteren wel van enkele voordelen.

Nederlandse LG Wing release op 13 november

Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De LG Wing is vanaf 13 november voor 1099 euro verkrijgbaar bij KPN, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.nl. Koop je het toestel in de eerste maand na de release? Dan krijg je 100 euro kassakorting, gratis Tone Free FN6-oordopjes en een kosteloos hoesje met screenprotector bij aanschaf. De LG Wing was eerder al verkrijgbaar in thuismarkt Zuid-Korea.

Dit zijn de belangrijkste LG Wing specs:

Tweede scherm (3,9 inch) zit verstopt onder ‘hoofdscherm’ (6,8 inch)

Drievoudige camera achterop (64 + 13 + 12 MP), 32 megapixel-selfiecamera

Snapdragon 765G-processor, 8GB werkgeheugen en 128/256GB opslag

Kan overweg met 5G-internet

Draait uit de doos op Android 10

4000 mAh-accu met snelladen

Nederlandse adviesprijs van 1099 euro

Draaibaar scherm voor entertainment

LG ziet de Wing als entertainment-smartphone. Hét stokpaardje is natuurlijk het draaibare scherm. Zodra het grote scherm kantelt, kun je de Wing als een soort gimbal gebruiken door het onderste paneel vast te houden. Dit kleinere paneel zorgt niet alleen voor minder schokkerig beeld, maar biedt ook plaats aan de bedieningsopties van de camera-app.

Ook kun je met de LG Wing gelijktijdig opnames maken met de camera’s achterop én de selfiecamera. Op die manier kun je bijvoorbeeld een mooi aanzicht filmen en gelijktijdig een praatje doen. Daarover gesproken, LG heeft het toestel met allerlei ‘creator-functies’ uitgerust, waaronder de mogelijkheid om ASMR-audio op te nemen. Dit soort filmpjes, waarbij de zintuigen van kijkers geprikkeld worden dankzij de hoge audiokwaliteit, zijn erg populair op YouTube.

Het experimentele LG-toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 765G-chipset. Deze processor is geschikt voor 5G-internet, zoals de naam al doet vermoeden. De chipset wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit. Een 4300 mAh-accu voorziet het toestel van stroom. Uit de doos draait de LG Wing op Android 10. Of en wanneer het toestel naar Android 11 wordt bijgewerkt is nog onbekend.

LG gaat op de experimentele tour

LG is de afgelopen maanden een andere weg ingeslagen. Het bedrijf zet namelijk steeds meer experimentele smartphones in de markt. Onlangs kwam bijvoorbeeld al de LG Velvet uit. Dit toestel kan bediend worden met een stylus en heeft, net als de Wing, de mogelijkheid om ASMR-video’s op te nemen. Meer weten? In de uitgebreide LG Velvet review lees je alles over de telefoon.

