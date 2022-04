Overzicht: de 12 meest gestelde vragen over de Chromecast

Met een Chromecast stuur je beelden van je smartphone of computer naar het scherm van je televisie. We geven in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen over dit apparaatje.

Meest gestelde Chromecast-vragen

De Chromecast is één van onze favoriete Google-producten. Stop het apparaatje in de hdmi-poort van je televisie, maak verbinding via wifi en je stuurt met het grootste gemak video’s, foto’s en meer naar het grote scherm van je televisie. Toch kan de informatie over deze gadget wel eens onduidelijk zijn. Dit zijn de meest gestelde vragen over de Chromecast.

1. Wat is een Chromecast?

Een Chromecast is een klein, relatief goedkoop apparaatje dat je in de hdmi-poort van je televisie en via een adapter in het stopcontact stopt. Door het apparaatje vervolgens te verbinden met wifi, kun je via je telefoon of computer bijvoorbeeld een stream van Netflix, YouTube of één van de andere apps op je televisie starten. Je hebt dus niet een apart kastje onder je televisie nodig om entertainment op je televisie te kijken.

2. Wat is het verschil tussen de verschillende Chromecasts?

Er zijn verschillende Chromecasts op de markt verschenen. In de winkel koop je alleen de nieuwste versies, maar oudere Chromecasts vind je nog vaak tweedehands. De eerste Chromecast uit 2013 leek nog op een usb-stick. In 2015 verscheen de tweede generatie die oogt als een hockeypuck aan een draadje. Dit design is in volgende versies behouden gebleven.

De tweede versie van de Chromecast had onder andere verbeterde wifi, terwijl de derde generatie Chromecast uit 2018 60 frames-per-seconde met een resolutie van 1080p toevoegde. Tussendoor kwam ook nog de Chromecast Ultra uit in 2018, met ondersteuning voor 4K en hdr.

Dan is er nog de Chromecast Audio, die inmiddels ook niet meer verkrijgbaar is. Deze speciale versie sluit je aan op een speaker, waarna je audio zoals muziek en podcasts naar een speaker kunt sturen. Met een Chromecast Audio maak je doodgewone speakers dus plots slim.

De nieuwste versie van de Chromecast heeft een heel nieuw ontwerp. De Chromecast met Google TV heeft namelijk een ovale vorm. Daarnaast is dit de eerste Chromecast met een afstandsbediening, om het nieuwe besturingssysteem op de Chromecast te besturen. Deze versie maakt alle vorige Chromecasts overbodig, met ondersteuning voor 4k en hdr.

3. Wat heb ik nodig voor een Chromecast?

Voor een Chromecast (niet de audioversie) heb je een televisie met een vrije hdmi-poort nodig. Daarnaast heb je een wifi-verbinding nodig, waar je Android-toestel ook mee verbonden is.

Om de Chromecast in te stellen, gebruik je de Google Home-app. Deze app vind je via onderstaande knop in de Play Store. Zoek vervolgens naar het cast-icoontje in een app om iets naar de Chromecast te sturen.

4. Kun je ook vanuit een computer casten?

Jazeker, het is mogelijk om vanaf een computer met Google Chrome te casten. Om een tabblad naar de Chromecast te casten, hoef je enkel op de menuknop (de drie puntjes rechtsboven) te klikken en voor ‘Casten’ te kiezen. Vervolgens kies je het Chromecast-apparaat waar je het tabblad naar toe wil sturen. Ook bieden andere programma’s, zoals videospeler VLC, ondersteuning voor de Chromecast.

5. Wat is Google Cast dan?

Google Cast is Chromecast, maar dan ingebouwd. Apparaten die Google Cast ondersteunen maken het mogelijk om op dezelfde manier te casten, zonder dat je een extra apparaatje nodig hebt. Zo zijn er Google Cast-televisies of bijvoorbeeld Google Cast-soundbars op de markt. Koop je een televisie of speakers met Google Cast, dan heb je dus niet nog een externe Chromecast nodig. Wellicht handig om in de gaten te houden bij het aanschaffen van je volgende entertainmentapparaat.

6. Ik heb een probleem: hoe herstart ik de Chromecast?

Heb je een probleem met het gebruik van je Chromecast? Dan kan het helpen om het apparaat opnieuw op te starten. Dat kan door de stroom uit de Chromecast te trekken en een minuut te wachten. Sluit de Chromecast daarna weer aan. Het apparaatje alleen uit de hdmi-poort trekken helpt niet.

Het apparaat is ook via de Google Home-app opnieuw op te starten. Daarvoor tik je in de app op ‘Apparaten’, daarna ga je naar het menu van het apparaat en tik je op ‘Instellingen’. Daar kies je voor ‘Opnieuw opstarten’.

7. Hoe zet in de Chromecast terug naar de fabrieksinstellingen?

Blijf je problemen hebben? Dan is het ook mogelijk om de Chromecast terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Terwijl de Chromecast is aangesloten aan de televisie, druk je de knop aan de zij- of onderkant van het apparaatje in. Het led-lampje op de Chromecast gaat vervolgens oranje knipperen. Laat pas los als het lampje wit wordt.

8. Welke apps kan ik gebruiken met de Chromecast?

Dat zijn er inmiddels teveel om op te noemen, maar nagenoeg elke dienst waarmee je video’s en foto’s kunt bekijken of audio kunt luisteren biedt die mogelijkheid. Zo kun je denken aan Netflix en YouTube, maar ook Pathé Thuis, Videoland of bijvoorbeeld NPO. Ook apps als Spotify, Google Foto’s en NOS bieden Chromecast-integratie.

9. Kan ik de Chromecast met mijn stem besturen?

Het is mogelijk om de Chromecast te besturen via je stem. Zo kun je bijvoorbeeld iets op Netflix, Spotify, YouTube of elders starten door een commando te geven. Dat gebeurt via Google Assistent. Deze spraakassistent bereiken kan bijvoorbeeld via een Nest-speaker of je smartphone, maar ook via de afstandsbieding van de nieuwste Chromecast.

Oude versies van de Chromecast konden nog via de USB-port van je televisie voorzien worden van stroom. Met de versies die 4k aankunnen (Chromecast Ultra en de nieuwste Chromecast met afstandsbediening) is een stopcontact nodig.

11. Waar kan ik een Chromecast kopen?

Een Chromecast koop je bij verschillende fysieke winkels en webwinkels. De nieuwste Chromecast is voor circa 79,99 euro te koop. Check onze prijsvergelijker om een goede deal te vinden.

Een goedkopere Chromecast zonder afstandsbediening en Google TV, maar die ook gewoon uitstekend werkt, vind je voor circa 39,99 euro.

12. Wat moet ik nou precies streamen?

