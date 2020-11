Motorola breidt zijn budgetassortiment uit met de Moto E7. Het toestel kost slechts 119 euro, maar heeft wel een groot scherm, forse accu en dubbele camera achterop.

Motorola Moto E7 officieel aangekondigd

De Motorola Moto E7 is vanaf begin december in Nederland te koop en kost slechts 119,99 euro. Daarmee hoort ‘ie tot de goedkoopste Android-telefoons die je op dit moment kunt kopen. De smartphone valt vooral op door de 48 megapixel-camera aan de achterkant, die ook een nachtmodus heeft. Daardoor maakt de Moto E7 betere foto’s in het donker. Ook heeft het toestel een 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij.

Daarnaast beschikt de Motorola Moto E7 over een 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin het display zien we een kleine notch voor de 5 megapixel-selfiecamera en aan de onderkant zit ook een dikke rand. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant en de Moto-telefoon heeft een knopje om de Google Assistent te activeren.

Grote accu en simpele processor

De Moto E7 wordt aangedreven door een MediaTek Helio G25-processor, die ook in de Redmi 9A van Xiaomi. Dit is de snelste chip, maar de meeste apps moeten vloeiend draaien. Onder de motorkap is ook 2GB aan werkgeheugen, 32GB uitbreidbare opslagruimte (via micro-sd) en een 4000 mAh-accu aanwezig.

De batterij laadt op via de usb-c-poort, maar kan niet snelladen. In het doosje van de smartphone zit een 10 Watt-adapter en daarmee duurt het eventjes voordat de telefoon weer vol zit. Wel heeft de Moto E7 een koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.0-ondersteuning en een plastic behuizing die waterafstotend is.

Tot slot draait de Motorola-telefoon op Android 10 en niet het nieuwe Android 11. Het is onduidelijk of het toestel later wordt bijgewerkt, maar dit lijkt niet aannemelijk. Moto E-smartphones krijgen doorgaans alleen beveiligingsupdates en geen grotere Android-versie-upgrades. Wel kiest Motorola voor een bijna kale versie van Android.

Motorola Moto E7 prijs en release

De Motorola Moto E7 is vanaf 1 december te koop in Nederland voor 119,99 euro. Het toestel verschijnt in twee kleuren: grijs (Mineral Grey) en rood (Satin Coral). Motorola bracht eerder de Moto E7 Plus uit, een smartphone met een grotere accu en snellere processor. Dit toestel is met 149 euro bovendien iets duurder.