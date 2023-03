Ook duurder: NLZiet kost voortaan 8,95 euro per maand

Er is nog een streamingdienst duurder geworden in Nederland. NLZiet kost nu 8,95 euro per maand, een prijsverhoging van een euro per maand.

NLZiet duurder: dit ga je betalen

Meerdere streamingdiensten verhoogden hun prijzen al in Nederland en nu gaan we ook meer voor NLZiet betalen. De dienst maakt bekend dat een abonnement voortaan 8,95 euro per maand kost, wat een euro meer is dan voorheen. Het Extra-abonnement – waarmee je meer zenders krijgt – kost 10,95 euro per maand.

NlZiet komt ook met een nieuw jaarabonnement, waarbij je 95,40 euro per jaar betaalt. Je behoudt dan de oude maandprijs van 7,95 euro. Een jaarabonnement op NLZiet kost 119,40 euro, wat neerkomt op 9,95 euro per maand. Met een jaarabonnement bespaar je 11 of 9 procent ten opzichte van een maandabonnement.

NLZiet laat gebruikers live televisie kijken en programma’s tot een jaar terugkijken. Het aanbod bestaat uit de zenders van de NPO, RTL en Kijk, al bevat het Extra-abonnement meer zenders. Je krijgt dan toegang tot meerdere BBC-programma’s en bijvoorbeeld History Channel.

NLZiet werkt op je computer en heeft ook een app voor Android. Daardoor kun je op je smartphone of tablet live televisie kijken. Daarnaast zijn er apps voor je tv en de dienst werkt prima op bijvoorbeeld de Chromecast met Google TV.

Meer streamingdiensten duurder

NLZiet is niet de enige streamingdiensten die zijn prijzen heeft verhoogd. Zo betaal je sinds kort ook meer voor Viaplay. Waar een abonnement op deze dienst voorheen 13,99 euro per maand kostte, ben je nu 15,99 euro per maand kwijt. Een jaarabonnement kost bij Viaplay nog wel maandelijks 13,99 euro.

Daarnaast betaal je tegenwoordig 9,99 euro per maand voor Disney Plus, in plaats van 8,99 euro. Ook hier is een jaarabonnement voordeliger; je bent dan 99,90 euro per jaar neer. Omgerekend is dat zo’n 8,30 euro per maand. Wil je weten wat andere streamingdiensten in Nederland kosten? Neem dan een kijkje in ons overzicht.

