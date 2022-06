‘Deze high-end OnePlus-smartphone verschijnt later dit jaar’

Als we een bekende smartphone-insider mogen geloven, komt OnePlus dit jaar met nog maar één high-end smartphone. Het gaat om de OnePlus 10T en dat is opvallend. Dit is waarom.

‘OnePlus 10T komt later dit jaar’

De informatie komt van Max Jambor, een telecomlekker die vaker over juiste informatie beschikt van onaangekondigde OnePlus-telefoons. Volgens hem kunnen we later dit jaar nog één high-end smartphone verwachten: de OnePlus 10T. Er zou geen OnePlus 10 Ultra verschijnen, terwijl er al wel langere tijd geruchten gaan over dit toestel.

Dat OnePlus van plan is om de 10T te introduceren, is enigszins opvallend. Het bedrijf bracht dit jaar alleen de OnePlus 10 Pro uit, maar geen reguliere OnePlus 10. De T-toestellen van het bedrijf zijn vaak licht verbeterde versies van smartphones die een paar maanden eerder zijn verschenen. Het is daarom niet duidelijk op welke telefoon de OnePlus 10T is gebaseerd.

Helaas is er nog niet veel duidelijk over de OnePlus-telefoon. De verwachting is dat de smartphone beschikt over de gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die nog iets sneller is dan de Snapdragon 8 Gen 1. Ook kan het toestel mogelijk snelladen met maximaal 150 Watt, net als de OnePlus Ace. Deze smartphone heeft maar vijf minuten nodig om de batterij voor 50 procent te vullen.

OnePlus 10 Pro verscheen al eerder

We weten niet wanneer de OnePlus 10T wordt aangekondigd. Tot die tijd moeten we het doen met de OnePlus 10 Pro, die sinds april te koop is voor 899 euro. Onlangs introduceerde het bedrijf de OnePlus Nord 2T, een telefoon van 399 euro die de populaire Nord 2 opvolgt. In de OnePlus Nord 2T review lees je alles over deze smartphone.

Android Planet heeft ook een volledige review van de OnePlus 10 Pro gepubliceerd. De conclusie van de recensie lees je hieronder. Kijk je liever? Check dan de video hieronder waarin redacteur Colin tien weetjes over de 10 Pro met je deelt.

OnePlus concurreert inmiddels met andere gevestigde merken en dat heeft z’n prijs. De OnePlus 10 Pro is een prima smartphone, maar excelleert op geen enkel gebied, waar eerdere toestellen van de fabrikant dat wél deden.

Het design is universeel, smartphones met dezelfde processor zijn al te koop voor 749 euro, de camera’s zijn niet beter dan de concurrentie en ook biedt OnePlus niet het beste updatebeleid. Ondanks OxygenOS zien we toch steeds meer aanpassingen die we kennen van ColorOS, en dat is zonde.

Al met al is 10 Pro een prachtig toestel, maar van een ‘flagship killer’ is geen sprake. Hoewel het toestel letterlijk schittert onder het juiste licht, is OnePlus haar glans afgelopen jaren inmiddels flink verloren.

