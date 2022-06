‘Dit is de OnePlus 10T: nieuwe renders laten het toestel zien’

Zit je te wachten op de OnePlus 10T? Het toestel lijkt er binnenkort aan te komen, want een betrouwbare bron heeft nu scherpe afbeeldingen gelekt. Check ze hier.

Bekijk de OnePlus 10T-renders

OnePlus is van plan om binnenkort een nieuwe smartphone uit te brengen: de OnePlus 10T. Dit blijkt uit renders die nu online zijn gepubliceerd. De beelden verschenen op website SmartPrix en komen van de bekende smartphonelekker OnLeaks. Daardoor gaan we ervan uit dat de afbeeldingen betrouwbaar zijn.

De OnePlus 10T gaat er ongeveer hetzelfde uitzien als de OnePlus 10 Pro, die nu al een tijdje te koop is. Op de achterkant zien we een groot camera-eiland dat zich om de behuizing heen lijkt te ‘vouwen’. In het eiland zitten drie camera’s, waarbij het vermoedelijk gaat om een 50 megapixel-hoofdlens, 16 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Rechtsboven zit een led-flitser.

De OnePlus 10T zou een glazen achterkant krijgen (met een plastic frame) en in twee kleurtjes verschijnen: groen en zwart. Daarnaast zien we een groot scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera, die foto’s zou maken in 32 megapixel. Verder lijkt de 10T erg op eerdere OnePlus-telefoons die zijn uitgebracht.

Specificaties van OnePlus 10T

Hoewel het nog onbekend is wanneer de OnePlus 10T wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten, zijn de meeste specificaties wél bekend. Zo zou de high-end telefoon een 6,7 inch-scherm krijgen met een hoge 120Hz-ververssnelheid, voor vloeiende animaties. Onder de motorkap zou een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8/12GB RAM en 128/256GB opslag zitten.

Een belangrijke feature wordt waarschijnlijk de oplaadsnelheid. De 4800 mAh-batterij zou namelijk kunnen opladen met maar liefst 150 Watt. Dat is fors sneller dan de OnePlus 10 Pro, die ‘maar’ tot 80 Watt gaat. Door de nieuwe snellaadtechniek zit de accu mogelijk na vijf minuten alweer voor de helft vol.

OnePlus bracht vorige maand een goedkopere T-smartphone uit in de vorm van de Nord 2T. Dit toestel is met 399 euro erg betaalbaar, maar heeft wel goede specificaties én laadt lekker snel op. Meer weten? Check dan de OnePlus Nord 2T review of de video hieronder. In het filmpje praten we je in vijf minuten helemaal bij over de midrange telefoon.

