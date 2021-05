OnePlus Nord 2: deze 5 dingen denken we al te weten

De OnePlus Nord 2 komt eraan en er lekken steeds meer details uit over de betaalbare smartphone. Wat denken we al te weten? Android Planet zet de OnePlus Nord 2-verwachtingen op een rijtje.

OnePlus Nord 2 verwachtingen

De OnePlus Nord werd volgens velen – inclusief de redactie van Android Planet – bestempeld als één van de beste Android-smartphones van 2020. De verwachtingen van de Nord 2 zijn daarom hoog. Nu het er sterk op lijkt dat OnePlus de smartphone binnenkort aankondigt, lees je hier wat we al weten over het toestel.

1. De Nord 2-naam is bevestigd

OnePlus heeft op moment van schrijven pas één ding – per ongeluk – bevestigd over zijn nieuwste smartphone, en dat is de naam. Op de website van de fabrikant werd de ‘OnePlus Nord2’ genoemd bij deelnemende toestellen aan een actie. Na berichtgeving van Android Police werd de webpagina aangepast en is de vermelding verwijderd.

2. Krachtige MediaTek-processor

Een opvallende keuze lijkt de processor in de Nord 2. OnePlus zou er een MediaTek Dimensity 1200-chip in stoppen, waarmee de Nord 2 de eerste OnePlus-smartphone wordt die geen Qualcomm-processor gebruikt. Hiermee komt er een einde aan de exclusieve samenwerking van zeven jaar.

Voor jou als gebruiker maakt de andere processor niet uit, want de Dimensity 1200 is een krachtige chip die qua prestaties vergelijkbaar is met een geavanceerde Qualcomm-processor. De chip ondersteunt 5G-internet. De originele Nord is overigens ook geschikt voor 5G.

3. Scherm met hoge verversingssnelheid

Naar verwachting beschikt de Nord 2 over een groot scherm met een hoge verversingssnelheid, vermoedelijk 120Hz. Zo’n 120Hz-scherm maakt het beeld vloeiender dan een scherm met 60- of 90Hz-verversingssnelheid, omdat het display zich vaker per seconde vernieuwt. De originele Nord heeft een 90Hz-scherm.

Steeds meer dure én betaalbare smartphones beschikken over een 120Hz-display. Zo verkopen onder meer Xiaomi en Realme scherp geprijsde toestellen met een vloeiend scherm. OnePlus – dat al een jaar 120Hz-schermen in zijn dure smartphones stopt – zal waarschijnlijk volgen.

De Nord 2 krijgt zeer waarschijnlijk een oled-scherm met full-hd-resolutie, net als de originele Nord. Het is nog niet duidelijk of het scherm weer een grotere inkeping heeft voor de twee selfiecamera’s. Mogelijk gebruikt OnePlus dit jaar één camera zodat het cameragaatje minder opvalt.

4. Sneller opladen

Grote kans dat de OnePlus Nord 2 via de usb-c-kabel kan opladen met 65 Watt. Dat zou aanzienlijk sneller zijn dan de originele Nord (30 Watt) en ook sneller dan de meeste concurrerende smartphones.

De ondersteuning voor 65 Watt-snelladen ligt voor de hand omdat alle duurdere OnePlus-toestellen van vorig jaar dit kunnen. Betaalbare modellen als de OnePlus Nord N10 5G laden met 30 Watt, dus het zou logisch zijn dat OnePlus zijn nieuwste midranger een upgrade geeft.

De krachtigere oplader betekent dat de accu sneller vol zit. Zo heeft de OnePlus 8T (65 Watt) iets meer dan dertig minuten om helemaal op te laden. De Nord N10 5G met een bijna even grote accu maar 30 Watt-oplader doet er ruim zeventig minuten over.

5. Release in de zomer

Veruit de meeste geruchten claimen dat OnePlus de Nord 2 in de zomer uitbrengt. Dat zou logisch zijn omdat de originele Nord in augustus vorig jaar is uitgebracht. De eerder genoemde actie van OnePlus – waarbij de Nord 2 aan mee gaat doen – eindigt 30 september en dus verschijnt de smartphone voor die tijd.

Wanneer precies is nog onduidelijk, maar wij verwachten zelf eerder een aankondiging in juni of juli dan in augustus of september. Over een adviesprijs is nog niets zinnigs te zeggen. De originele Nord werd uitgebracht vanaf 399 euro. Een model met meer werk- en opslaggeheugen kostte destijds 499 euro.

Over de OnePlus Nord

Wil je niet wachten op de OnePlus Nord 2? Dan is de originele Nord het bekijken waard. Het toestel is bijna een jaar oud en daarom in prijs gezakt. Maar omdat OnePlus nog een Android 12-update en twee jaar beveiligingsupdates uitbrengt, kan de smartphone nog een tijd mee. Je kan de OnePlus Nord los kopen voor 369 euro of de Nord met abonnement in huis halen.

Als je wil weten hoe de smartphone anno 2021 bevalt, kun je hier onze uitgebreide reviewupdate van de OnePlus Nord lezen. Of check onze videoreview hieronder.

