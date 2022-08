‘Dit zijn de prijzen van de Samsung Galaxy Flip 4, Fold 4 en Watch 5’

De Europese prijzen van de Samsung Galaxy Fold 4 zijn gelekt en dat geldt ook voor de Z Flip 4-prijzen. Tot slot weten we ook wat de aankomende Galaxy Watch 5 en 5 Pro gaan kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: dit zijn de Samsung Galaxy Fold 4 prijzen

De bekende smartphonelekker OnLeaks heeft via een tweet de Europese prijzen van verschillende Samsung-apparaten gedeeld. Op 10 augustus houdt het bedrijf een groot evenement en daar verwachten we onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 4. Het model met 256GB interne opslag moet 1799 euro kosten, terwijl de 512GB-versie 1919 euro gaat kosten. Dat zijn nagenoeg dezelfde adviesprijzen als de huidige Galaxy Z Fold 3.

‘Galaxy Z Flip 4 kost 1109 euro’

Voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 met 128GB geheugen vraagt Samsung vermoedelijk 1109 euro, terwijl dat 1169 euro is voor het 256GB-model. De Z Flip 3 was beduidend goedkoper met prijzen van 1049 en 1099 euro. Of dit trouwens ook de exacte prijzen zijn die hier gelden, is nog de vraag. Het kan enkele tientjes verschillen, wat weer heeft te maken met de verschillende belastingtarieven in Europa.

‘Instapprijs Galaxy Watch 5 is 299 euro’

Op 10 augustus komt Samsung naar verluidt ook nog met verschillende nieuwe smartwatches op de proppen. De Galaxy Watch 5 is het instapmodel en komt op de markt in verschillende varianten. Het instapmodel met een horlogekast van 40 millimeter kost 299 euro aldus OnLeaks. De LTE-variant kost vijf tientjes meer: 349 euro. De 44 millimeter-variant moet 329 euro of 379 euro opbrengen.

Verder is er de Galaxy Watch 5 Pro met een grotere kast en betere specificaties. Die komt in één maat op de markt: 45 millimeter. Het model zonder simkaartslot kost 469 euro, terwijl het model met ondersteuning voor mobiel internet 499 euro moet opbrengen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerder lekte ook al de prijs van de vermoedelijke Galaxy Buds 2 Pro. Rustig nalezen wat we allemaal al weten over de verschillende producten? Check dan het uitgebreide artikel over het Unfold your World-evenement.

Natuurlijk doet Android Planet uitgebreid verslag op 10 augustus. Helemaal op de hoogte blijven en geen nieuwtje missen? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief of download de Android Planet-app! Ook zijn we natuurlijk te vinden op Twitter, Instagram en Facebook!

Meer recente Samsung-nieuwtjes: