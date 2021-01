‘Renders tonen Motorola Moto G Stylus 2021 met enorm scherm’

De Motorola Moto G Stylus 2021 is nog niet verkrijgbaar. Toch weten we dankzij nieuwe renders nu al hoe de smartphone eruitziet. Het midrange toestel, mét styluspen, krijgt een enorm scherm van 6,8 inch.

Bekijk renders van de Motorola Moto G Stylus 2021

Lekker OnLeaks begint het jaar goed met renders van de Motorola Moto G Stylus 2021. Steve Hemmerstoffer, zoals hij eigenlijk heet, publiceert vaker afbeeldingen van onaangekondigde smartphones. Die lijken doorgaans sterk op hoe de telefoons er daadwerkelijk uitzien.

De Motorola Moto G Stylus 2021 is de opvolger van de Motorola Moto G Pro. De nieuwe versie krijgt een groter 6,8 inch-scherm met een prima resolutie van 2400×1080 pixels. De 16 megapixel-selfiecamera zit in een klein gaatje linksboven.

De afmetingen van de midrange smartphone liegen er niet om. Met een lengte van 169,6 en een breedte van 73,7 millimeter zou de Moto G Stylus 2021 groter zijn dan de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. De dikte bedraagt 8,8 millimeter.

Eerder was het ontwerp van de Motorola Moto G Stylus 2021 al te bewonderen op Amazon. Volgens OnLeaks ziet het camera-eiland er echter net even anders uit. De camera’s zouden in een vierkant geplaatst worden met de flitser daar direct onder.

Over die camera’s gesproken: de primaire sensor krijgt een resolutie van 48 megapixel. Daarnaast heeft de smartphone een 8 megapixel-ultragroothoeklens en een dieptesensor van 2 megapixel. Die helpt om betere portretfoto’s te kunnen maken. Met de 5 megapixel-macrocamera kun je objecten van heel dichtbij fotograferen.

Dit denken we te weten over de Moto G Stylus 2021

In november vorig jaar lekten er al geruchten uit over de specificaties van de Motorola Moto G Stylus. OnLeaks bevestigt de meeste daarvan. De smartphone draait op een Snapdragon 675-chip, die snel genoeg moet zijn voor dagelijkse taken. Motorola stopt daar 4GB RAM bij en 128GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit in het logo op de achterkant en de accucapaciteit bedraagt 4000 mAh. De telefoon draait op Android 10. Dat is jammer, want Android 11 is al een tijdje uit.

Een belangrijk pluspunt van het toestel is natuurlijk de stylus. Die heeft niet zoveel functies als de S Pen van de Samsung Galaxy Note-serie, maar je kunt er wel aantekeningen mee maken op het scherm. Ook beschikt de smartphone over een koptelefoonaansluiting. Je kunt je bedrade hoofdtelefoon of oordopjes dus gewoon gebruiken.

Vermoedelijk komt de Motorola Moto G Stylus 2021 in februari op de markt, al is niet duidelijk of je hem dan ook al in Nederland kunt kopen. Over de prijs is nog geen informatie voorhanden.

