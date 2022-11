‘Gelekte renders tonen nieuwe Samsung Galaxy A34 van alle kanten’

Door gelekte renders weten we nu precies hoe de Samsung Galaxy A34 eruit komt te zien. De smartphone wordt waarschijnlijk begin volgend jaar aangekondigd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Bekijk de Samsung Galaxy A34 renders’

De Samsung Galaxy A34 lijkt sterk op zijn voorganger, zo laten gelekte afbeeldingen zien. Website Giznext heeft samen met de bekende smartphonelekker OnLeaks renders van de verwachte Samsung-telefoon online gezet. Omdat OnLeaks vaak over juiste informatie beschikt, gaan we er vanuit dat de plaatjes betrouwbaar zijn.

Te zien is dat de Galaxy A34 aan de voorkant nauwelijks verandert ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy A33. Het scherm – dat 6,5 inch groot zou zijn – is ‘plat’ en heeft bovenaan een waterdruppel-notch voor de selfiecamera. Het design oogt hierdoor een beetje verouderd, zeker omdat de frontcamera bij veel Android-telefoons wordt weggewerkt in een cameragat.



Volgens Giznext zijn de randen rondom het scherm wel dunner, waardoor het display ook iets groter zou zijn. Het zou groeien van 6,4 naar 6,5 inch, maar we zien onderaan nog wel een dikkere ‘kin’ – de bezels zijn dus niet symmetrisch. Op de renders zien we de Samsung A34 alleen in het zwart, maar Samsung kennende verschijnen er waarschijnlijk meer kleurvarianten.

Op de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en aan/uit-knop, met in laatstgenoemde een vingerafdrukscanner. Daardoor is de A34 makkelijk te ontgrendelen. Onderop moet een usb-c-aansluiting, microfoon en koptelefoonaansluiting zitten. De simkaartslot vinden we daarentegen aan de bovenkant.

Meer over de Samsung Galaxy A34

Verder valt op dat de drie camera’s achterop niet meer in een ‘eiland’ zitten, maar los in de behuizing zijn geplaatst. Dit komt overeen met de Samsung Galaxy A54, waarvan onlangs ook de eerste renders verschenen. Welke camera’s de A34 precies krijgt is echter nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een verbeterde hoofdcamera, een groothoeklens en macrosensor.

Over de specificaties van de Galaxy A34 is helaas weinig bekend. Het toestel krijgt – zoals gezegd – een super-amoled-scherm van 6,5 inch en 5G-ondersteuning, maar verder tasten we nog in het duister. Ook weten we niet precies wanneer de nieuwe Samsung-smartphone wordt onthuld. De verwachting is echter dat dit begin 2023 gebeurt. De Galaxy A33 werd afgelopen april uitgebracht voor 369 euro. Tegenwoordig kost de telefoon minder dan 300 euro.

Ook interessant: onze Samsung Galaxy A53 videoreview

Het laatste Samsung-nieuws: