Samsung Galaxy A53 officieel: alles wat je moet weten over de midranger

Samsung heeft de Galaxy A53 onthuld, de opvolger van de enorm populaire Galaxy A52. Het toestel is op verschillende punten verbeterd en in dit artikel lees je er alles over.

Samsung Galaxy A53 officieel: alles wat je moet weten

De Samsung Galaxy A53 is officieel gepresenteerd tijdens een Unpacked-event, nadat de smartphone al veelvuldig verscheen in geruchten en op gelekte afbeeldingen. Het toestel volgt de Galaxy A52 en Galaxy A52s op, die sinds vorig jaar in Nederland te koop en erg populair zijn. Naast de A53 is ook de Samsung A33 aangekondigd, die goedkoper – maar ook minder krachtig – is.

De Galaxy A53 is vanaf 1 april verkrijgbaar in Nederland. Voor de goedkoopste versie betaal je 449 euro en dan krijg je 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ga je voor de variant met 8GB RAM en 256GB opslag, dan ben je 509 euro kwijt. De telefoon verschijnt in drie kleuren: Awesome Black (zwart), Awesome Blue (blauw) en Awesome Peach (geel/oranje).

De Galaxy A53 lijkt in veel opzichten op de Galaxy A52s, maar is natuurlijk wel verbeterd. Zo heeft het toestel een snellere processor, grotere batterij en nieuwere software. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

Scherm: 6,5 inch groot, amoled, full-hd

120Hz-ververssnelheid zorgt voor vloeiende beelden

Klein cameragat voor 32 megapixel-selfiecamera

Exynos 1280-processor, 6/8GB werkgeheugen

128 of 256GB opslagruimte (uitbreidbaar)

Grote 5000 mAh-accu, snelladen aanwezig

Draait op Android 12 met One UI 4.1

Vier camera’s achterop: 64 + 12 + 5 + megapixel

Stereospeakers, waterdichte behuizing en dual-sim

Vingerafdrukscanner onder het scherm

449 euro, komt in verschillende kleuren

Als gezegd heeft de Samsung A53 een boel gemeen met zijn directe voorganger, de A52s. Zo is het scherm opnieuw 6,5 inch groot, heeft het een scherpe full-hd-resolutie en een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien beelden er heel vloeiend uit, net als bij bijvoorbeeld de Samsung S22 en S22 Ultra. Het scherm is ook helderder dan voorheen.

Onder de motorkap zien we een nieuwe Exynos 1280-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. Samsung heeft de Galaxy A53 een grotere 5000 mAh-accu gegeven, die bovendien sneller kan opladen. De hiervoor benodigde 25 Watt-snellader moet je los aanschaffen. In het doosje zit overigens helemaal geen oplader; Samsung laat deze uit milieu-overwegingen weg. Bij andere Galaxy A-telefoons wordt voortaan ook geen oplader meegeleverd.

Op de achterkant zien we een viervoudige camera, met een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 5 megapixel-dieptesensor. De Galaxy A53 moet betere foto’s maken in het donker door een verbeterde nachtmodus, terwijl ook de portretmodus is aangepast. Hierdoor krijg je een mooier scherptediepte-effect.

Langer Android-updates

Een hele belangrijke en fijne verbetering is dat de Samsung Galaxy A53 langer updates krijgt. Het bedrijf belooft dat de smartphone vier grote Android-updates ontvangt, waardoor ‘ie dus kan rekenen op Android 13, 14, 15 en 16. Beveiligingspatches, die hackers en andere kwaadwillenden buiten de deur houden, verschijnen zelfs vijf jaar lang.

Om ervoor te zorgen dat de Galaxy A53 lang meegaat, is het toestel voorzien van een IP67-certificatie. Dit betekent dat de behuizing stof- en waterdicht is. Het scherm wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 5, waardoor je minder snel krasjes en barsten ziet als je het toestel laat vallen. De A53 heeft verder een vingerafdrukscanner onder het scherm, stereospeakers en micro-sd-slot. Door laatstgenoemde kun je de opslagruimte uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Samsung Galaxy A53 prijzen en release

De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april te koop in Nederland voor 449 euro. Kies je de versie met meer werk- en opslaggeheugen, dan ben je 509 euro kwijt. Kies je ervoor om de nieuwe telefoon te pre-orderen, dan krijg je tijdelijk een setje draadloze oordopjes cadeau. Het gaat om de Galaxy Buds Live, die op dit moment zo’n 70 euro kosten.

Samsung Galaxy A53 (128GB): 449 euro

Samsung Galaxy A53 (256GB): 509 euro

Kleuren: zwart, blauw, geel/oranje

