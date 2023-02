‘Kleuren en opslagvarianten van Samsung Galaxy A54 gelekt’

Ben je benieuwd in welke kleuren en opslagvarianten je de Samsung Galaxy A54 straks kan kopen? Deze informatie is nu gelekt.

‘Samsung Galaxy A54-kleuren gelekt’

Samsung presenteerde onlangs de Galaxy S23-smartphones, maar heeft natuurlijk nog veel meer toestellen op de planning staan. Eén van de belangrijkste telefoons die we dit jaar verwachten, is de Galaxy A54. De opvolger van de populaire Galaxy A53 en A52 moet binnen nu en een paar maanden verschijnen.

Als de A54 straks verkrijgbaar is, kun je kiezen uit vier kleuren. Dat laat smartphonelekker SnoopyTech, die vaker informatie over nieuwe Android-telefoons deelt, op Twitter weten. De Samsung-smartphone verschijnt in deze kleuren: Awesome White (wit), Awesome Graphite (zwart), Awesome Lime (groen) en Awesome Violet (paars). De Galaxy A53 verscheen vorig jaar in het zwart, blauw en geel/oranje.

Render van de Samsung Galaxy A54

Ook interessant is dat de bron meldt dat de Galaxy A54 standaard 8GB aan werkgeheugen heeft. Dat is evenveel als bij de duurdere Samsung S23 en meer dan bij de A53. Laatstgenoemde moet het doen met 6GB RAM, al is er wel een duurdere versie met 8GB beschikbaar. Het is dus een mooie verbetering dat de A54 meer werkgeheugen heeft. Verder zou je straks kunnen kiezen uit 128 of 256GB aan opslagruimte.

Meer over de Samsung A54

De aankondiging van de Samsung Galaxy A54 laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten, maar over de telefoon is stiekem bijna alles bekend. Zo weten we dat de A54 ongeveer hetzelfde design krijgt als de Galaxy S23. Hierbij is het camera-eiland op de achterkant verdwenen en zitten de lenzen los in de behuizing verwerkt.

Onder de motorkap van de Samsung-telefoon zit vermoedelijk een Exynos 1380-processor, die sneller moet zijn dan de chip in de A53. Het scherm is waarschijnlijk 6,4 inch groot, heeft een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Het toestel ondersteunt standaard 5G-internet en draait op Android 13.

Voor het maken van foto’s zou Samsung kiezen voor een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De selfiecamera schiet plaatjes in 32 megapixel. Tot slot moet de Galaxy A54 beschikken over een 5000 mAh-accu, vingerafdrukscanner onder het scherm en een stof- en waterdichte behuizing.

Het is onbekend wanneer Samsung de Galaxy A54 gaat presenteren en wat de smartphone kost. Zijn voorganger werd vorig jaar in maart onthuld met een adviesprijs van 449 euro.

