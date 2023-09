‘Samsung presenteert binnenkort betaalbare Galaxy Buds FE’

De Samsung Galaxy Buds FE-specificaties liggen op straat, nadat de handleiding van de onaangekondigde oordopjes online is verschenen.

Gerucht: nieuwe oordopjes van Samsung

Er gaan al maanden geruchten over nieuwe draadloze oordopjes van Samsung en nu weten we iets meer. Het gaat om de Galaxy Buds FE, zoals de dopjes heten. Net als de FE-smartphones zijn dit waarschijnlijk oordoppen met een lagere prijs dan de topmodellen.

De in ear-dopjes hebben een aanraakgevoelig oppervlak, waarmee je ze bedient. We verwachten dat je daarmee muziek kunt pauzeren, een nummer skipt of het volume aanpast. Er zijn meerdere microfoons aanwezig die omgevingsgeluid filteren, want er is ook actieve ruisonderdrukking aan boord. Ook een transparantiemodus is aanwezig op de Buds FE, waarmee je juist wel de mensen om je heen goed hoort.

Uiteraard kun je de dopjes gebruiken voor gesprekken en gebruikmaken van onder andere de Google Assistent. De dopjes worden weer geleverd met een compact opbergdoosje die ook beschikt over een accu.

Opladen gaat makkelijk via de usb-c-aansluiting en de oordopjes hebben tot slot zogenaamde ‘wingtips’. Daardoor blijven ze beter in het oor zitten én ze houden extra omgevingsgeluid buiten. In welke kleuren we de nieuwe Galaxy Buds gaan zien is nog onbekend en ook over de accuduur tasten we nog in het duister.

Onbekende releasedatum en prijs

Onlangs werden de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 gepresenteerd, maar dus geen nieuwe oordopjes. Wat voor prijs Samsung gaat vragen voor de oortjes is tevens de vraag. Wil je daarop niet wachten en ben je nu op zoek naar een nieuw setje Samsung-oordopjes? Kijk dan eens naar de Samsung Galaxy Buds 2 Pro of reguliere Buds 2.