Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE-oplader is krachtiger dan die van S21

De Samsung Galaxy S21 FE ondersteunt een veel krachtigere oplader dan de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Dat blijkt uit documenten van een Amerikaanse overheidsinstantie. De keuze is opvallend, omdat de S21 FE het goedkoopste model in de smartphoneserie wordt.

Galaxy S21 FE ondersteunt 45 Watt-oplader

De nog onaangekondigde Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) ondersteunt opladen met maximaal 45 Watt. Dat is veel sneller dan de S21, S21 Plus en S21 Ultra, die opladen met maximaal 25 Watt. Omdat de vier toestellen bijna even grote accu’s hebben, is de S21 FE het snelst opgeladen.

Dit is opmerkelijk omdat de S21 FE het goedkoopste model in de S21-reeks wordt, maar qua oplaadsnelheid dus de kroon spant. Vorig jaar was dat anders: de Galaxy S20 FE laadt met 25 Watt, net als de andere S20-modellen.

Wel of geen oplader in de doos?

De 45 Watt-snellaadfeature van de S21 FE is vroegtijdig aan het licht gekomen door documenten van de FCC. Deze Amerikaanse overheidsinstantie test smartphones voor ze op de markt komen en vermeldt in het rapport van de S21 FE onder andere de maximale oplaadsnelheid.

Dit wil niet zeggen dat de smartphone met een 45 Watt-oplader geleverd wordt. De S21-serie komt zonder oplader om het milieu te sparen. Als Samsung aan die filosofie vasthoudt, is het aannemelijk dat de S21 FE ook geen oplader in de doos heeft. Als dit klopt en je dus zelf een oplader moet regelen, kun je kiezen voor een 45 Watt-exemplaar. Die is bij veel (web)winkels een tientje duurder dan de 25 Watt-oplader.

Hoewel de S21-serie dus niet geschikt is voor opladen met 45 Watt, wordt de S21 FE niet de eerste Samsung-smartphone die zo snel kan opladen. De snellaadfeature debuteerde op de Galaxy Note 10 Plus en zit ook in de Galaxy S20 Ultra.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE gaat de Galaxy S20 FE opvolgen en doet qua specificaties denken aan de Galaxy S21. Het toestel krijgt onder andere een vloeiend 120Hz-scherm, kunststof behuizing en drie camera’s op de achterkant. Gelekte S21 FE-renders geven een goed beeld van de smartphone.

Wanneer Samsung de S21 FE aankondigt, is nog onduidelijk. Geruchten claimen dat de fabrikant niet genoeg Snapdragon 888-chips en accu’s kan bemachtigen, waardoor de productie van het toestel achterblijft. Mogelijk brengt Samsung de S21 FE daarom alleen in Europese landen en de Verenigde Staten uit. De release zou bovendien uitgesteld zijn van het derde naar het vierde kwartaal.

