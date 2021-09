Gerucht: Samsung Galaxy S22 krijgt kleiner formaat dan Galaxy S21

Goed nieuws voor liefhebbers van compacte telefoons: volgens een nieuw gerucht krijgt de Samsung Galaxy S22 een kleiner formaat dan de S21. Het toestel zou zelfs iets minder groot zijn dan de iPhone 13.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy S22 is kleiner dan voorganger’

De laatste jaren lijken smartphones alleen maar groter en groter te worden. Een gerucht van de betrouwbare lekker Ice Universe, die vaak nieuwtjes deelt over toekomstige smartphones, is daarom erg opvallend. De Samsung Galaxy S22 zou een kleiner formaat krijgen dan de Galaxy S21. Met 6,06 inch zou het scherm ietsje compacter zijn dan het 6,2 inch-display van zijn voorganger.

Waarom Samsung voor een kleiner scherm kiest is niet duidelijk. Misschien denkt het bedrijf dat er een markt is voor compactere telefoons. Het kan ook een verkooptechniek zijn die consumenten moet verleiden om de duurdere Galaxy S22 Plus of Galaxy S22 Ultra te kopen.

De Galaxy S22 zou iets kleiner zijn dan de iPhone 12 en 13

Volgens Ice Universe krijgt het toestel een batterij van 3700 mAh. Dat is iets groter dan een eerder gerucht over de accu van de Samsung Galaxy S22 meldde. Het is echter nog steeds kleiner dan de batterij van de Galaxy S21, die een capaciteit heeft van 4000 mAh. Je zou de Galaxy S22 verder met een snelheid van 25 Watt op kunnen laden. Dat is minder rap dan de S22 Plus en Ultra, die je met 45 Watt veel sneller weer vol krijgt.

Meer over de Samsung Galaxy S22

De massaproductie van de Samsung Galaxy S22-serie begint naar verluidt in november. Vermoedelijk verschijnen de smartphones begin volgend jaar. Het basismodel krijgt waarschijnlijk een nieuwe 50 megapixel-camera die voor veel betere foto’s moet zorgen, vooral in het donker. De dure S22 Ultra beschikt wellicht over een zoomcamera waarmee je echt optisch in kunt zoomen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Samsung-nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Samsung: