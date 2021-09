‘Samsung Galaxy S22 krijgt kleinere accu dan Galaxy S21’

Slecht nieuws voor liefhebbers van smartphones met een lange accuduur. Volgens een nieuw gerucht wordt de accu van de Samsung Galaxy S22 echter zo’n 8 procent kleiner dan de accu van zijn voorganger, de Galaxy S21.

‘Accu van Galaxy S22 wordt kleiner dan verwacht’

Samsung kiest met de komst van de Galaxy S22 voor een kleinere accu. Dat meldt GalaxyClub op basis van eigen bronnen. De accu van de smartphone zou een capaciteit van 3590mAh krijgen. Dat is zo’n 8 procent kleiner dan de accu van de huidige Galaxy S21.

Ook de Galaxy S22 Plus krijgt naar verluidt een kleinere accu dan zijn voorganger. Hoeveel kleiner dat precies gaat zijn, is nog niet bekend. Het duurste model, de Galaxy S22 Ultra, behoudt een accucapaciteit van 5000mAh.

Smartphone-onderdelen worden ieder jaar zuiniger. Op die manier weten fabrikanten de accuduur vaak lang te houden, ondanks het inbouwen kleinere batterijen. Toch is het natuurlijk leuker als de accuduur in de loop der jaren juist beter wordt. Daar hoeven we in het geval van de Galaxy S22-serie dus waarschijnlijk niet op te hopen.

Kortere accuduur, sneller opladen

Samsung lijkt de kleinere accu’s van de Galaxy S22-serie te willen compenseren door de toestellen sneller snelladen mee te geven. Volgens bekende bron Ice Universe kunnen de aankomende Samsung-smartphones opladen met een snelheid van 45 Watt.

De huidige Galaxy S21-serie laadt op met een snelheid van 25 Watt. Dit gaat al redelijk snel, maar valt in het niet bij de concurrentie. Zo laadt de OnePlus 9 Pro op met een snelheid van 65 Watt.

Er is nog veel onduidelijk over de Galaxy S22, maar langzaamaan lekt er meer informatie uit. Zo krijgt de smartphone naar verwachting een kleurrijk oled-scherm met hoge verversingssnelheid van 120Hz, net als de S21. Het scherm zou echter geen gaatje meer hebben voor de selfiecamera. De camera zou achter het scherm geplaatst zijn, net als bij de Galaxy Z Fold 3.

Samsung zou naast de S22 ook een grotere en betere S22 Plus en S22 Ultra ontwikkelen. Dat klinkt logisch omdat je ook een S21 Plus en S21 Ultra kan kopen. Die hebben grotere schermen dan de S21 en beschikken over meer werk- en opslaggeheugen voor krachtigere prestaties.

