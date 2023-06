‘Renders: Samsung Galaxy S23 FE lijkt erg op goedkopere A54’

De Samsung Galaxy S23 FE is te zien op scherpe, gelekte renders. Die tonen dat het toestel op de goedkopere Galaxy A54 lijkt. Bekijk de beelden hier.

Bekijk de Samsung Galaxy S23 FE-renders

Het was een tijdje onzeker of de Samsung Galaxy S23 FE überhaupt zou verschijnen, maar het toestel lijkt er toch echt aan te komen. Nu heeft website Smartprix in samenwerking met de bekende lekker OnLeaks renders van de smartphone online gezet. Die laten zien wat we van de Galaxy S23 FE kunnen verwachten.

Opvallend is dat de smartphone erg op de Samsung Galaxy A54 van eerder dit jaar lijkt. Deze midranger lijkt overigens ook weer op de duurdere Galaxy S23. Op de achterkant van de S23 FE zitten drie camera’s die los uit de behuizing steken. De telefoon zou 158 bij 76,3 bij 8,2 millimeter meten, waarmee hij praktisch even groot is als de Galaxy A54.

Verder zien we een scherm met redelijk dunne randen en een cameragat bovenin. Het display is vermoedelijk 6,4 inch groot. De volumeknoppen en aan/uit-knop zitten aan de rechterkant van de behuizing en onderaan zien we een usb-c-poort. De vingerafdrukscanner zit – zoals we van Samsung gewend zijn – hoogstwaarschijnlijk onder het scherm.

Meer over de Samsung S23 FE

Door alle geruchten weten we al meer over de Samsung Galaxy S23 Fe. Zo verwachten we een Exynos 2200-chip die vorig jaar in de Galaxy S22-lijn zat. Die is rap, maar zeker niet zo snel als de Snapdragon 8 Gen 2-processor uit de Galaxy S23-lijn. Het 120Hz-scherm zorgt voor vloeiende beelden en animaties.

Verder mag je rekenen op een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en een telecamera om mee in te zoomen. Die laatste ontbreekt op een toestel als de Galaxy A54. De accu zou 4500 mAh groot zijn en snelladen met maximaal 25 Watt. Dat valt nogal tegen, zeker als je dit vergelijkt met de smartphones van bijvoorbeeld OnePlus en Xiaomi.

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy S23 FE aankondigt. Ook is het nog onzeker of de telefoon wel in Nederland verschijnt. Volgens een recent gerucht wil de fabrikant de S23 FE in ‘geselecteerde landen’ uitbrengen, maar we weten niet welke dit zijn. Het is dus mogelijk dat de S23 FE hier niet wordt uitgebracht, of pas veel later.

