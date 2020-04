Samsung is gestopt met de ondersteuning van de Galaxy S7 en S7 Edge. Heb je nog één van deze toestellen op zak, dan hoeft ‘ie echter niet direct de prullenbak in.

Samsung Galaxy S7 (Edge) ondersteuning stopt

De Samsung Galaxy S7 en S7 Edge waren de paradepaardjes van 2016. Het is ruim vier jaar geleden dat beide toestellen op de markt verschenen. De smartphones draaiden op Android 6.0 en hebben afgelopen jaren vele updates gekregen. Die updates rolden echter niet op regelmatige basis uit. De fabrikant heeft de S7’s nu verwijderd uit een lijst op een eigen website. Op die site is te zien welke toestellen nog beveiligingsupdates ontvangen.

Daarmee lijkt het erop dat de S7 en S7 Edge definitief niet meer van updates worden voorzien. Tot het voorjaar van 2019 kregen de toestellen nog maandelijks een nieuwe beveiligingspatch. Daarna stapte Samsung over op kwartaalupdates. De toestellen zijn bijgewerkt tot en met Android 8.0 (Oreo) en ook is de beveiligingsupdate van maart 2020 inmiddels op de toestellen te vinden.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Heb je nog een S7 op zak, dan hoeft die natuurlijk niet direct de deur uit, maar je gaat wel steeds verder achterlopen qua beveiliging en functionaliteit. Inmiddels is Android 10 op steeds meer smartphones te vinden en Android 11 verwachten we later dit jaar. Die nieuwere versies van Android brengen allerlei nieuwe mogelijkheden, die het gebruiksgemak een stuk verhogen.

Daarnaast kun je een toestel als de Galaxy S7 natuurlijk nog steeds gebruiken voor multimedia. Heerlijk een filmpje kijken of een spelletje spelen is namelijk geen enkel probleem. Je zou het toestel ook kunnen gebruiken als beveiligingscamera of aan de slag gaan met een custom rom.

Daarmee installeer je andere software op het toestel, zodat je wel gebruikmaakt van recente Android-versies en al hun functionaliteit. Zo’n custom rom is echter niet officieel uitgebracht door Samsung zelf, dus ondersteuning daarvan blijft altijd een vraag.

