‘Dit zijn de eerste specificaties van de Samsung Galaxy Xcover 7’

Wat kunnen we verwachten van de volgende rugged smartphone van Samsung? Een bekende bron heeft specificaties van de Galaxy Xcover 7 gelekt. Lees hier meer.

’Samsung Galaxy Xcover 7-specificaties gelekt’

Dat Samsung werkt aan een nieuwe stevige smartphone in de vorm van de Galaxy Xcover 7, is al een tijdje geen geheim meer. Nu zijn we echter meer te weten gekomen over de specificaties van het toestel. De bekende telecominsider Roland Quandt deelt op X (voorheen Twitter) informatie over de telefoon.

Zo zou de Galaxy Xcover 7 een groot 6,6 inch-scherm krijgen met een full-hd-resolutie. De vorige rugged smartphone, de Galaxy Xcover 6 Pro, heeft overigens ook een scherm met dit formaat en dezelfde resolutie. Daarnaast heeft Quandt het over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is niet heel bijzonder, maar voor de meeste gebruikers voldoende.

De Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Verder laat de bron weten dat de Xcover 7 rond de 400 euro gaat kosten. Daarmee is de smartphone goedkoper dan zijn voorganger, maar ook 100 euro duurder dan de Xcover 5 uit 2021. Als we kijken naar de verwachte specificaties van de nieuwste smartphone, dan lijkt ‘ie te zijn bedoeld als een opvolger van de Xcover 5.

Wat we nog meer weten

Volgens een eerder gerucht krijgt de Samsung-smartphone niet een processor van Qualcomm, maar de MediaTek Dimensity 6100 Plus-chip aan boord. Dit is een redelijk krachtige processor met ondersteuning voor 5G-internet. Ook zou de Galaxy Xcover 7 zijn voorzien van een batterij met een capaciteit van 4000 mAh.

Dat is gezien het grote scherm niet per se indrukwekkend, maar vermoedelijk genoeg om zonder problemen de dag door te komen. Net als veel andere Samsung-toestellen kan de Xcover 7 snelladen met 25 Watt. Omdat de accu relatief klein is, moet een oplaadbeurt niet al te veel tijd in beslag nemen. De batterij is mogelijk verwisselbaar.

Eerder verschenen er officieel-lijkende renders van de Samsung Galaxy Xcover 7. Die laten de stevige behuizing van het toestel zien, maar ook dat er achterop slechts één camera aanwezig is. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone wordt aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

