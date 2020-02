Samsung Galaxy Z Flip officieel: high-end klaptelefoon voor groter publiek

Samsung onthult niet alleen de nieuwe Galaxy S20-serie, maar ook de Galaxy Z Flip is officieel gepresenteerd. Het is de tweede opvouwbare smartphone van de fabrikant, maar werkt wel compleet anders dan de Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip officieel gepresenteerd

De Samsung Galaxy Z Flip is naast de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra gepresenteerd op een groots Unpacked-evenement in San Francisco. Het toestel is de tweede vouwbare smartphone van de fabrikant en zal te koop zijn naast de Samsung Galaxy Fold. De Galaxy Z Flip is vanaf 21 februari in Nederland te koop voor 1500 euro.

De Galaxy Z Flip heeft een langwerpig scherm dat uitgevouwen een diagonaal heeft van 6,7 inch. De resolutie is 2636 bij 1080 pixels, waardoor alles er scherp uitziet. Aan de bovenkant van het display is de frontcamera verwerkt in een klein gaatje. Ook is een dun laagje glas op het scherm aangebracht, voor de bescherming ervan. Dankzij Flex Mode kun je de hoek van het scherm aanpassen voor allerlei mogelijkheden.

Zo kun je bijvoorbeeld videobellen met de camera aan de binnenkant of door foto’s scrollen terwijl het toestel op tafel ligt. Aan de buitenzijde van het toestel is nog een tweede schermpje aanwezig met een diagonaal van 1,06 inch. De resolutie daarvan is 300 bij 116 pixels. Dit display bevat een always on-functie en toont onder andere de tijd en informatie van binnenkomende notificaties.

High-end hardware en drie camera’s

Samsung kiest voor de Snapdragon 855 Plus-chip, op dit moment één van de snelste chips voor smartphones is. Door de keuze van deze chip is 5G-ondersteuning niet aanwezig bij de Samsung Galaxy Z Flip. Wel is 8GB RAM en 256GB aan niet-uitbreidbare opslag aanwezig.

De selfiecamera heeft een resolutie van 10 megapixel en is voorzien van autofocus, waardoor je er op elke selfie scherp op staat. Op de achterkant van het toestel is een dubbele camera geplaatst. De primaire camera is een 12 megapixel-variant en de tweede sensor heeft diezelfde resolutie. Daarmee maak je echter foto’s in een wijdere hoek van 123 graden. Zo leg je meer vast van de omgeving, architectuur of je vriendengroep.

Overige specificaties Samsung Galaxy Z Flip

De accu van de Galaxy Z Flip bestaat uit twee delen en heeft een totale capaciteit van 3300 mAh. De accu ondersteunt snelladen via usb-c met maximaal 15 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk, maar dat kan met een maximaal vermogen van 9 Watt. Het toestel weegt 183 gram, komt op de markt in het zwart, paars en in sommige markten in het goud. Het toestel meet op het dikste punt 17,3 millimeter.

Dat is wel als het toestel is dichtgeklapt. Opengeklapt is de Z Flip 7,2 millimeter dik. Samsung levert de opklapbare smartphone met Android 10 en de eigen One UI 2.0-schil. Tot slot zijn ook bluetooth 5.0, nfc, stereospeakers en een vingerafdrukscanner aanwezig. De scanner is te vinden aan de zijkant van het toestel en werkt tegelijkertijd als aan- en uitknop.

Prijs en beschikbaarheid

Het toestel gaat in Nederland 1500 euro kosten en is vanaf 21 februari te bestellen bij Samsung en verschillende (web)shops.

