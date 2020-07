Tegen alle verwachtingen in kondigt Samsung de Galaxy Z Fold 2 wél aan op 5 augustus. Galaxy Unpacked 2020 belooft daarmee een bomvol evenement te worden.

Samsung Galaxy Z Fold 2 presentatie op 5 augustus

Dat valt op te maken uit een tweet van het officiële Samsung-account. De fabrikant schrijft op Twitter “1 vouw, eindeloze mogelijkheden. Unpacked op 5 augustus 2020.” Ook het Britse Twitter-account Samsung hint naar de komst van een nieuwe opvouwbare telefoon: “Een nieuw design ontvouwt zich”, gevolgd door de hierboven genoemde datum.

One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/kESP5toPrS — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2020

Beide tweets zijn voorzien van een korte animatie waarin een bronskleurige druppel zich ontvouwt in een vorm, die wat weg heeft van een vlinder. Het is daarmee zo goed als zeker dat het hier om de opvolger van de Galaxy Z Fold gaat, die vorig jaar uitkwam.

De tweets zijn opvallend, omdat de afgelopen weken veel geruchten de ronde deden dat Samsung de Z Fold 2 niet op 5 augustus zou onthullen, maar op een later evenement.

Dit verwachten we van Galaxy Unpacked 2020

Het eerstvolgende Unpacked-evenement vindt dus op 5 augustus plaats. Vermoedelijk wordt de opvolger van de Samsung Galaxy Note 10 dé ster van de show. De Note 20 is afgelopen maanden veelvuldig opgedoken in geruchten, schematische tekeningen en realistische animatievideo’s. We weten hierdoor nu al zo goed als alles over de nieuwe Samsung-phablet.

Het vermeende design van de Note 20.

Naast directe opvolgers voor de Note 10 en Note 10 Plus verwachten we ook een compleet nieuw, high-end model te zien op 5 augustus. Deze Samsung Galaxy Note 20 Ultra was al kortstondig te zien op de officiële Samsung-website en belooft de beste specificaties van het trio te hebben. Daar staat vermoedelijk ook het hoogste prijskaartje tegenover.

Tot slot presenteert Samsung waarschijnlijk ook een opvolger voor de Galaxy Fold, nieuwe tablets, een Galaxy Watch-horloge en nieuwe Galaxy Buds-oordopjes. De presentatie vindt op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd. De redactie van Android Planet staat dan in de startblokken om jou te voorzien van alle aankondigingen. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, of download onze gratis app.

