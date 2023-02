Kijk uit: One UI 5.1 zorgt voor problemen op oudere Samsung-telefoons

Eerder deze week rolde Samsung zijn nieuwste software uit voor wat oudere vlaggenschepen. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd, kun je misschien beter even wachten. One UI 5.1 zorgt namelijk voor veel problemen op deze smartphones.

One UI 5.1 veroorzaakt bugs en problemen met batterij

De Samsung Galaxy S23-serie draait uit de doos op One UI 5.1. Dat is de nieuwste softwareschil van het Koreaanse bedrijf, die over Android 13 heen ligt. Afgelopen week bracht Samsung hem ook uit voor wat oudere vlaggenschepen. Hoewel de update een aantal verse functies naar je toestel brengt, kun je hem misschien beter nog even niet installeren. One UI 5.1 zorgt namelijk voor flink wat problemen.

Dat schrijft 9to5Google. Vooral bezitters van de Samsung Galaxy S22 en Galaxy Z Fold 4 klagen dat de batterijduur van hun telefoon achteruit is gegaan na het installeren van de update. Waar dat precies aan ligt, kunnen we nog niet zeggen. In sommige gevallen lijkt Samsungs eigen keyboard-app de boosdoener, maar bij andere gebruikers is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Naast problemen met de accu brengt One UI 5.1 ook flink wat bugs met zich mee. Zo werken Bixby Routines niet meer. Daarmee kun je bijvoorbeeld instellen dat ‘s avonds het geluid van je toestel op stil gaat of de nachtmodus geactiveerd wordt. Ook kun je er de snelkoppelingen op het vergrendelingsscherm mee wijzigen.

Oplossing is vermoedelijk onderweg

Samsung heeft nog niet op de klachten rond One UI 5.1 gereageerd. Toch werkt de fabrikant vermoedelijk wel aan een oplossing in de vorm van een nieuwe update. Wanneer die verschijnt is nog niet te zeggen. Tot die tijd raden we aan om je smartphone, als je hem nog niet hebt bijgewerkt, op de huidige softwareversie te blijven draaien.

