Het kan afspraken inplannen, recepten opzoeken en zelfs online shoppen, maar wat is Bixby eigenlijk? In dit artikel gaan we in op Samsungs slimme hulpje en staan we stil bij alle mogelijkheden.



Wat is Bixby? Een beknopte uitleg

Bixby is Samsung’s tegenhanger van de Google Assistent. De virtuele assistent maakt het mogelijk om je Samsung-smartphone enkel te bedienen met je stem. Bixby is vergelijkbaar met de Google Assistent en Siri van Apple, maar dan uitgebreider. De app is opgebouwd uit meerdere onderdelen die allemaal mogelijkheden met zich meebrengen. Je kunt je daarom beter afvragen wat Bixby niet kan, in plaats van wel.

De meest gebruikte optie is echter de spraakfunctie. Je kunt Bixby vragen hoe je favoriete voetbalclub ervoor staat, welke afspraken je vandaag hebt, of je een paraplu moet meenemen en hoe je ook alweer spaghetti funghi maakt. De calorieën die hierbij komen kijken zet je vervolgens in je maaltijdplan en wanneer je deze eraf gaat sporten kan Bixby je hardloopsessie bijhouden.

Persoonlijk assistent

Maar, Bixby is meer dan een veredelde butler. De app is namelijk een complete persoonlijk assistent. Hij kan bijvoorbeeld ook helpen tijdens het shoppen. Zie je een stel fraaie schoenen voorbijkomen in een tijdschrift? Maak een foto van de stappers en laat Bixby uitzoeken waar je ze kunt kopen. En vergeet je regelmatig waar je auto ook alweer staat? Samsung’s assistent kan de parkeerlocatie voor je onthouden. Je hoeft het alleen even te zeggen tijdens het uitstappen.

Daarnaast bestaat Bixby uit een soort homescreenvervanger: Bixby Home. Deze is opgebouwd uit allerlei schermen die voor jou op maat gemaakte informatie tonen zoals weersverwachtingen, een stappenteller en YouTube-video’s die je misschien leuk vindt. Ook kun je Bixby Home zelf aanpassen en uitbreiden met apps als Spotify. Zo kun je direct vanaf het thuisscherm naar je favoriete muziek luisteren.

Automatiseren

Tot slot moet je nog iets weten over Bixby Routines. Deze functie leert van je gebruikspatronen en voorkeuren en gebruikt deze informatie vervolgens om je Samsung-smartphone slimmer te maken. Wanneer je je toestel weinig gebruikt zorgt Routines er bijvoorbeeld voor dat de accu overschakelt in een zuinige modus.

Ook kun je zelf routines aanmaken. Wil je bijvoorbeeld dat ‘s avonds het geluid van je toestel op stil gaat, de nachtmodus aangaat en de snelkoppelingen op het vergrendelingsscherm wijzigen? Maak dan een heuse Goedenacht-routine aan. Bixby Routines houdt hierbij rekening met het tijdstip, locatie en jouw gebruikspatronen. De Goedenacht-routine gaat dus niet ineens om twaalf uur ‘s middags aan.

Spreekt Bixby Nederlands?

Nee. Bixby Voice, het gedeelte van de app waarmee je kunt praten, ondersteunt geen Nederlands. Onze oosterburen kunnen wel met hun Galaxy-telefoon kletsen. Naast Engels ondersteunt Bixby ook Frans, Italiaans, Koreaans, Mandarijn en Spaans. Of Bixby in de toekomst Nederlands gaat verstaan, is onduidelijk.

Wil je aan de slag met Bixby? Dat kan met deze toestellen:

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Niet bij iedereen geliefd

Samsung toonde Bixby in april 2017 aan de wereld, gelijktijdig met de presentatie van de Galaxy S8 (Plus). Sindsdien heeft de app er continu nieuwe functies bijgekregen, maar echt populair is het hulpje nooit geworden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de fikse concurrentie van Apple, Microsoft en vooral Google.

Sommige Galaxy-gebruikers zijn Bixby zelfs liever kwijt dan rijk, en storen zich aan het feit dat de assistent een eigen fysieke knop heeft. Erger jij je ook aan Bixby? Lees dan hier hoe je de Samsung Bixby-knop kunt uitschakelen. Heb je een Samsung Galaxy S10, S10 Plus of S10e? Volg dan deze gids om de Bixby-knop uit te schakelen.

