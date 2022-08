Sony onthult nieuwe smartphone op 1 september: Xperia 5 IV?

Is er een Sony Xperia 5 IV-evenement op komst? Dat is de vraag naar aanleiding van een tweet, waarin het bedrijf laat weten op 1 september met een nieuwe smartphone te komen.

1 september: Sony Xperia IV evenement?

Via een tweet laat Sony weten op donderdag 1 september om 09.00 een nieuw Xperia-toestel te onthullen. De presentatie is dan overal ter wereld te volgen via het YouTube-kanaal van de fabrikant. Het gaat om een compacte smartphone, gezien de gebruikte slogan: ‘go compact’. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Sony Xperia 5 IV, die al even op zich laat wachten.

Kleiner broertje van Xperia 1 IV

De Sony Xperia 1 IV en Xperia 10 IV zijn eerder dit jaar gepresenteerd, maar de opvolger van de Sony Xperia 5 III werd toen niet onthuld. Volgens eerder verschenen informatie gaat het inderdaad om een compacte telefoon met een scherm van 6,1 inch en afmetingen van 156 bij 67 millimeter. Daarmee gaat ‘ie de strijd aan met onder andere de Asus Zenfone 9, een high-end smartphone met 5,9 inch-scherm en behuizing van 146,5 bij 68 millimeter.



Het zou gaan om een amoled-scherm dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Andere specificaties zouden bestaan uit de snelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De camera’s zouden identiek zijn aan die van zijn grotere broer. Als dat zo is, zien we drie camera’s van elk 12 megapixel. Daarmee schiet je naast normale kiekjes ook foto’s in een wijdere hoek en kun je inzoomen dankzij de (variabele) telelens.

Verder verwachten we een accu van 5000 mAh en ook zou het toestel ondersteuning bieden voor draadloos opladen. Met welke software de Xperia 5 IV op de markt komt is nog de vraag. Android 12 lijkt voor de hand te liggen, maar inmiddels is Android 13 ook officieel uitgebracht. Ook de vraagprijs is nog onbekend. De 1 IV heeft een adviesprijs van maar liefst 1399 euro en de Xperia 5 III kwam op de markt voor 999 euro.

Blijf op de hoogte dankzij Android Planet

Of Sony het nieuwe toestel tentoonstelt op de IFA valt nog te bezien, maar het lijkt aannemelijk. De fabrikant was afgelopen jaren altijd aanwezig op deze beurs. Wij zijn daar natuurlijk ook aanwezig, dus houd ons begin september zeker in de gaten!

