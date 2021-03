Geen fysieke presentaties of Mobile World Congress-beurs, maar wel veel presentaties van Android-smartphones. De aankomende dagen staat er veel op de agenda. In dit korte overzicht check je onze verwachtingen voor de toestelonthullingen.

Verwachte smartphones maart 2021

Er zijn de afgelopen weken al allerlei interessante toestellen gepresenteerd van verschillende fabrikanten. Zo hebben we de Galaxy S21-serie al gezien, maar ook de Samsung A52 en A72. Oppo kwam met de Find X3-serie en Xiaomi heeft de Mi 11 al gepresenteerd.

Ook deze week (week 12) staan er weer allerlei digitale presentaties op de agenda en die hebben we kort voor je onder elkaar gezet. Het gaat om toestellen van Poco, OnePlus en Motorola.

22 maart: Poco F3 en X3 Pro

Later vandaag (22 maart) is het tijd voor een onthulling van Poco. Op het evenement worden twee nieuwe midrange-toestellen verwacht: de Poco X3 Pro en de Poco F3. Van eerstgenoemde zijn eerder al vermeende specificaties en afbeeldingen verschenen.

Poco kennende gaat het om smartphones met een goede verhouding tussen prijs en prestaties. Verdere details volgen later vandaag, dus houd Android Planet uiteraard goed in de gaten.

De livestream kijken doe je op 22 maart vanaf 13.00 via hun YouTube-kanaal.

23 maart: OnePlus 9 en 9 Pro

Ook OnePlus kiest week 12 voor hun grootse onthulling. Het bedrijf heeft in verschillende teasers al precies laten weten wat we kunnen verwachten. Het is namelijk tijd om de OnePlus 9-serie te laten zien, die bestaat uit twee modellen.

De OnePlus 9 wordt een toestel voorzien van high-end hardware en interessante snufjes. Wil je echt het beste van het beste? Dan kun je beter kiezen voor de OnePlus 9 Pro. Tijdens dezelfde presentatie gaan we ook de eerste smartwatch zien van het bedrijf. De betaalbare OnePlus 9R wordt (voorlopig) een toestel dat alleen op de Indiase markt wordt uitgebracht.

Check de livestream op 23 maart vanaf 15.00 via het YouTube-kanaal.

25 maart: Motorola G100

Ook Motorola kiest voor een onthulling in de laatste volledige week van maart. Op donderdag 25 maart verwachten we een nieuw toestel te gaan zien in de Moto G-serie. Het zou gaan om de Moto G100, voorzien van een high-end processor.

Naast specificaties weten we inmiddels ook al hoe het toestel eruit gaat zien. Dit omdat er ook afbeeldingen van de Moto G100 zijn verschenen via verschillende bronnen.

Blijf op de hoogte via Android Planet

