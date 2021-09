Xiaomi 11T (Pro) officieel: supersnel opladen en high-end hardware

De Xiaomi 11T Pro is officieel gepresenteerd, samen met de betaalbaardere 11T. Vanaf volgende maand liggen de toestellen in de winkels voor de vanafprijs van 499 euro. Daarnaast toonde de fabrikant ook nog de betaalbaardere Mi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11T Pro officieel: high-end en betaalbaar

De Xiaomi 11T Pro is zojuist officieel gepresenteerd op een groots online evenement van de Chinese fabrikant. Het topmodel uit de 11T-serie is uitgerust met de snelle Snapdragon 888-chip en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Het scherm is 6,67 inch groot en ververst maximaal 120 keer per seconde. Door deze hoge ververssnelheid voelt het toestel een stuk rapper aan in gebruik.

Er is gekozen voor een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Kleuren spatten er dus vanaf en ook het contrast is erg hoog. Het scherm kan een miljard kleuren weergeven en bevat een laagje Gorilla Glass Victus ter bescherming. In een gecentreerd gaatje in het display is de frontcamera te vinden. Het toestel komt op de markt in het wit, grijs en blauw.

De accu is 5000 mAh groot en is dankzij de eigen oplaadtechniek supersnel op te laden. Dat gaat met een usb c-kabel met maar liefst 120 Watt, waardoor de accu na 17 minuten volledig vol zit. Op de achterzijde zien we drie camera’s. De primaire sensor heeft een resolutie van 108 megapixel. De andere camera’s gebruik je voor wijdere shots en om close-ups te maken.

Ook Xiaomi 11T gepresenteerd

Ook presenteerde de fabrikant de Xiaomi 11T. Qua uiterlijk lijken beide toestellen identiek. Zo is ook bij dit toestel de vingerafdrukscanner verwerkt in de aan-/uitknop aan de rechterkant. Het toestel deelt onder andere dezelfde accu en scherm, maar opladen van de batterij gaat wel een stuk langzamer. Dat gaat namelijk met maximaal 67 Watt, waardoor volledig opladen 36 minuten kost. Het kloppende hart is de MediaTek Dimensity 1200-chip, bekend van onder andere de OnePlus Nord 2.

Xiaomi levert de smartphones uit met Android 11, waaroverheen de eigen MIUI-schil is gelegd. Daarbij is de 11T-serie de eerste die vier jaar updates krijgt zoals eerder bekend werd. Zo zien we in de toekomst dus updates naar Android 12, 13 en 14 en vier jaar beveiligingspatches.

Xiaomi 11 Lite 5G NE ook van de partij

Op het online-event toonde de fabrikant ook de Xiaomi 11 Lite 5G NE. Dat toestel heeft een vanafprijs van 369 euro en komt met een amoled-scherm van 6,55 inch. De gebruikte processor is de Snapdragon 778 met 5G-ondersteuning. Opladen doe je met maximaal 33 Watt en de batterij heeft een capaciteit van 4250 mAh.

De 11 Lite 5G NE komt op de markt in drie varianten qua werk- en opslaggeheugen: 6/128GB, 8/128GB en 8/256GB. Op de achterkant vind je drie camera’s waaronder de hoofdvariant van 64 megapixel. Keuze heb je uit de kleuren: zwart, wit, roze en lila.

Verkrijgbaarheid Xiaomi 11T (Pro)

Vanaf 15 oktober zijn de toestellen beschikbaar, waarbij de 11T de meest betaalbare is. De versie met 8GB RAM en 128GB opslag kost 499 euro, terwijl het 256GB-model 549 euro moet opbrengen.

De Xiaomi 11T Pro is beschikbaar vanaf 649 euro (8/128GB). Het model met 8GB RAM en 256GB opslag kost 699 euro. Kies je voor de 12/256GB-versie dan betaal je 749 euro.

