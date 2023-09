Xiaomi 13T (Pro) gepresenteerd: vernieuwde hardware, langer updates

De Xiaomi 13T-serie is gepresenteerd in Berlijn en bestaat uit twee smartphones. Meer weten over de Xiaomi 13T en 13T Pro? Android Planet zet alles wat je moet weten op een rijtje.

Xiaomi 13T (Pro) in vogelvlucht

Naast een Wear OS-smartwatch en nieuwe fitnesstracker heeft Xiaomi twee gloednieuwe smartphones gepresenteerd. De Xiaomi 13T is de instapper van het duo en komt hier op de markt in twee verschillende kleuren. Daarbij biedt de blauwe versie een achterkant van nepleer, de zwarte versie heeft een glazen achterzijde.

Het amoled-scherm is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. De maximale ververssnelheid is 144Hz, waardoor alles extra vloeiend oogt. De piekhelderheid van het display bedraagt 2600 nits, waardoor het ook in fel zonlicht prima is af te lezen. Op de voorkant is een laagje Gorilla Glass aanwezig om krasjes tegen te gaan.

De 13T is voorzien van de MediaTek Dimensity 8200 Ultra-processor en verkrijgbaar in meerdere geheugenconfiguraties. De batterij is 5000 mAh groot en opladen gaat bekabeld met maximaal 67 Watt. Volgens Xiaomi is vijf minuten aan de oplader genoeg om de telefoon voor ruim 20 procent te vullen.

Xiaomi 13T Pro: zelfde camera’s, snellere hardware

De Xiaomi 13T Pro heeft hetzelfde scherm, maar is uitgerust met de snellere Dimensity 9200 Plus-chip van MediaTek. Ook deze smartphone is in het blauw en zwart te koop. Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, net als bij de normale Xiaomi 13T. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel en een telelens met dezelfde resolutie.

Daarmee maak je foto’s waarbij het object dichterbij is gehaald. Tot slot is er een groothoeklens aanwezig, waarmee je meer op de gevoelige plaat vastlegt. In een gaatje in het display is tot slot de 20 megapixel-selfiecamera te vinden.

Het opladen van de batterij (eveneens 5000 mAh) gaat wel een stuk sneller met 120 Watt. Hierdoor kun je de accu in vijf minuten voor 36 procent opladen. De smartphones zijn uitgerust met een usb c-aansluiting, infraroodpoort en stereospeakers. In het display is ook de optische vingerafdrukscanner geplaatst en de Xiaomi-toestellen zijn stof- en waterdicht.

De Xiaomi 13T en 13T Pro draaien op Android 13 met de MIUI 14-softwarelaag. In de toekomst krijgen ze vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Dit betekent dat je tot en met Android 17 kunt genieten van de nieuwste functies. Daarmee zijn het de eerste toestellen van de Chinese fabrikant die onderdeel zijn van het vernieuwde updatebeleid.

Prijs en release

De Xiaomi 13T is te koop vanaf 649,99 euro. Daarvoor krijg je de versie met 8GB RAM en 256GB interne opslagruimte. De Xiaomi 13T Pro is te koop vanaf 899,99 euro voor de versie met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Tevens krijg je bij de Pro tijdelijk een gratis Redmi Pad SE-tablet cadeau.

