Samsung Galaxy Note 8 kopen: alle opties op een rij

De Samsung Galaxy Note 8 is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

Samsung Galaxy Note 8: smartphone met grootse ambities

De Galaxy Note 8 is een Android-smartphone met een groots, voorkantvullend scherm dat doorloopt in de randen. Het toestel beschikt bovendien over de nieuwste hardware. Daarmee is het een verbeterde versie van de Samsung Galaxy S8. Nieuw is onder andere de dubbele camera achterop en de bekende S Pen-stylus.

Hoewel de Note-serie een paar zware jaren achter de rug heeft, oogt de Galaxy Note 8 veelbelovend. Deze smartphone loopt qua hardware voorop, vooral qua scherm en camera. Het toestel heeft in Nederland een adviesprijs van 999 euro. Daarbij heb je de keuze uit een zwarte of gouden variant. Via onze prijsvergelijker helpen we je de beste aanbiedingen voor een Galaxy Note 8 met abonnement. Of kies voor een losse Galaxy Note 8.

De Samsung Galaxy Note 8 in vogelvlucht

Een goede smartphone is natuurlijk meer dan alleen specificaties. De Note 8 imponeert echter op alle fronten, met zowel de hardware als het design. Daarom zetten we hieronder de belangrijkste features van het toestel op een rijtje.

6,3 inch-amoled-scherm met resolutie van 2960 bij 1440 pixels

met resolutie van 2960 bij 1440 pixels Dubbele 12 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-camera voorop

achterop, 8 megapixel-camera voorop Loopt op Android 7.1 (Nougat) , snelle update naar Android 8.0 (Oreo)

, snelle update naar Android 8.0 (Oreo) Krachtige Exynos 8895-chipset, met 6GB werkgeheugen

64GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met een geheugenkaart

met een geheugenkaart Met de ingebouwde S Pen maak je aantekeningen, gifjes en meer

Meer over de smartphone

Samsung verblijdde begin dit jaar vriend en vijand met de introductie van de Galaxy S8. De smartphone beschikt over de beste hardware van dit moment, maar het is het scherm waarmee Samsung de show steelt. Het voorkantvullende display laat bijna alle andere smartphones ouderwets lijken.

De Galaxy Note 8 volgt dan ook het voorbeeld van zijn voorganger. De phablet heeft een iets groter scherm van 6,3 inch, maar met dezelfde haarscherpe resolutie van 2960 bij 1440 pixels. De phablet is iets groter dan het display van de Galaxy S8 Plus (6,2 inch). Doordat het scherm de gehele voorkant vult, past het toestel goed in je hand. Ook aan de binnenkant zijn er grote gelijkenissen, met dezelfde krachtige hardware. Wel is er iets meer werkgeheugen (6GB) aanwezig.

Verbeterde vingerafdrukscanner

Met de Galaxy S8 hoopte Samsung de vingerafdrukscanner in het scherm te verwerken, omdat onder het scherm geen plek meer was voor een homeknop. De technologie heeft echter iets meer tijd nodig, en dus zit de scanner achterop naast de camera. Ook bij de Note 8 is dit het geval, al is de ruimte tussen de camera en vingerafdrukscanner iets groter, zodat hij op de tast makkelijker te vinden is.

Achterop zit een dubbele 13 megapixel-camera. Dat maakt het de eerste Samsung-smartphone met twee camera’s aan de achterkant. Samsung heeft daarbij de fantastische Galaxy S8-camera verder verbeterd. Zo wordt de extra lens gebruikt om optische zoom mogelijk te maken. Zo kun je 2x inzoomen zonder enig kwaliteitsverlies in het beeld.

Ook nieuw is de Live Focus-modus, Samsungs variant op de Portretmodus van de iPhone. Daarmee voeg je een scherpte-diepte-effect toe aan je portretfoto’s. Een familiefoto of een kiekje van je partner wordt zo opeens stukken stijlvoller.

Reputatieschade en de S Pen

De grootste vraag is natuurlijk of Samsung de reputatieschade van de Note-serie kan herstellen, na het fiasco rondom de Galaxy Note 7. De productie van die smartphone werd stopgezet nog voor het toestel in Nederland de verkoop inging. Tientallen gebruikers wereldwijd klaagden over spontaan ontploffende accu’s. Samsung heeft sindsdien nieuwe veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd, maar kan het zich niet veroorloven opnieuw de fout in te gaan. Daarom kiest Samsung voor een bescheiden 3300 mAh-accu.

Eén onderdeel mag natuurlijk niet ontbreken: bij een Galaxy Note-smartphone hoort ook een S Pen. De stylus laat je niet alleen notities maken, maar kan ook gebruikt worden om sommige functies snel te activeren. Zo maak je bijvoorbeeld in een handomdraai een screenshot of open je een specifieke app.

Software van de Galaxy Note 8

De Samsung Galaxy Note 8 draait uit de doos op Android 7.1 (Nougat), maar krijgt snel een update naar Android 8.0 (Oreo). Deze versie van het besturingssysteem introduceert onder meer notificatiekanalen, waarmee je gemakkelijker meldingen kunt filteren. Wil je van een nieuws-app alleen het sport- en technologienieuws ontvangen, dan geef je dit gewoon aan. Ook beperkt Android Oreo het accuverbruik van apps op de achtergrond.

Samsung is relatief snel met het uitrollen van Android-updates en het ligt daarom voor de hand dat de Galaxy Note 8 vlot de nieuwste beveiligingsupdates en Android-versies krijgt. Over de software legt Samsung zijn Experience-skin, die enkele functies toevoegt en het uiterlijk van Android aanpast.

Conclusie Samsung Galaxy Note 8 review

De Samsung Galaxy Note 8 is de beste Android-smartphone van het moment. Het design met voorkantvullend scherm blijft ongekend goed, en overtreft eigenlijk alle concurrenten. De extra lens tilt de camera naar een nog hoger niveau, al zijn we niet helemaal overtuigd door de Live Focus-mode. Ook qua pure kracht heeft de Note meer dan genoeg in huis om altijd vloeiend te lopen.

Al die pluspunten ten spijt is de Galaxy Note 8 niet de beste smartphone om te kopen. Daarvoor is het prijsverschil met sommige alternatieven te groot. De verschillen met de Samsung Galaxy S8 zijn wat ons betreft te klein. Honderden euro’s meer betalen voor een vrij kleine upgrade is niet te rechtvaardigen, of je moet je hart verpand hebben aan de S Pen.

→ Lees meer in de uitgebreide Samsung Galaxy Note 8 review