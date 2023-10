Tip: zo maak je een AI-wallpaper in Android 14

Misschien wel de leukste vernieuwing van Android 14 is de optie om een ‘AI-achtergrond’ te maken. Wil je weten hoe je dit doet? Lees dan deze tip.

AI-wallpapers in Android 14

Android 14 zit vol met nieuwe functies, maar wij zijn vooral gecharmeerd van de nieuwe AI-achtergronden. Zoals de naam al verklapt, kan Android 14 door middel van kunstmatige intelligentie een wallpaper voor je genereren. Die stel je vervolgens direct in op je smartphone.

De plaatjes zijn uniek en zien er vaak behoorlijk tof uit. Het is bovendien leuk om met de functie te spelen om zo de mooiste wallpaper te krijgen. Het werkt simpel en aan de hand van een aantal ‘parameters’ die je zelf kiest. Hieronder lees je hoe je een AI-achtergrond maakt. Let op: de feature is (vooralsnog) alleen beschikbaar op de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Pak je Google Pixel 8 (Pro) erbij, tik op het homescreen en houd eventjes ingedrukt; Kies voor ‘Achtergrond en stijl’ en kies voor op ‘Meer achtergronden’; Bovenaan zie je de nieuwe functie ‘AI-achtergrond’ staan; Je kiest eerst een thema voor je wallpaper; Op het moment van schrijven zijn er twaalf thema’s beschikbaar. Wij kiezen hier voor ‘Terrein’. Je kan nu onderaan op de woorden tikken met een stippellijntje eronder. Hiermee pas je de wallpaper aan en bepaal je wat je uiteindelijk te zien krijgt; Wij kiezen hier voor: ‘Surrealistisch: bergen in de kleur turquoise‘. Heb je de keuzes gemaakt, dan druk je onderaan op ‘Achtergrond maken’. Google maakt nu met AI een wallpaper voor je die aansluit bij je wensen; Stel de achtergrond in door op het vinkje rechtsboven te tikken.

Zoals gezegd is het leuk om wallpapers te blijven genereren, zodat je er uiteindelijk een aantal hebt die je mooi vindt en de komende tijd kan gebruiken. Helaas is de feature exclusief op de nieuwste Pixel-telefoons beschikbaar. Ook is het onduidelijk of de optie later ook naar andere (Pixel-)smartphones komt.

Android 14 bevat natuurlijk nog veel meer nieuwe functies. Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van deze nieuwste versie van het besturingssysteem. Ook kun je meer tips verwachten, zodat je alles uit de software haalt. Zo leggen we uit hoe je het vergrendelscherm in Android 14 aanpast.

