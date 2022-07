Tip: zo gebruik je Google Maps op Android Auto zonder internet

Android Auto biedt een hoop functionaliteiten voor onderweg. Veel van die functies vergen wel een internetverbinding, waaronder Google Maps, maar je kunt ook zonder. In deze tip leggen we je uit hoe je kaarten voor offline gebruik downloadt.

Lees verder na de advertentie.

Navigeren op Android Auto zonder internet

Android Auto is dé manier om jouw mobiele apps te gebruiken in je auto. Als je een geschikte auto hebt, kun je bijvoorbeeld navigeren met Google Maps, muziek streamen met Spotify of spraakcommando’s gebruiken om te appen met vrienden. Dit alles zonder je telefoon in je handen te hebben.

Net als op je smartphone heb je voor het navigeren met Google Maps een internetverbinding nodig. Thuis met wifi is dat voor velen geen probleem, maar tijdens een lange autorit wil je je (beperkte) databundel misschien liever besparen. Het is daarom slim om je kaarten van te voren downloaden. Je navigeert dan offline.

Offline kaarten via de Google Maps-app

Open de Google Maps-app op je telefoon en klik op je profielfoto rechts bovenin. Hier klik je op ‘Offline kaarten.’ In dit menu zie je de gebieden die je offline hebt ingesteld. Zie je nog niks? Klik dan op ‘Selecteer eigen kaart’. Plaats het gebied dat je offline wil gebruiken in het blauwe vierkant en druk daarna op ‘Downloaden’.

Het kan even duren voordat alle gegevens zijn verwerkt. Je kunt hierna in het gebied navigeren zonder internet. Deze offline kaarten komen automatisch beschikbaar in Google Maps als je Android Auto aanzet. Tip: Selecteer een groter gebied dan wat je eigenlijk nodig hebt. Dat komt goed van pas als je iets van je route afwijkt.

Meerdere kaarten voor een verre reis

Per keer kun je ongeveer een gebied ter grootte van Nederland downloaden. Ga je een roadtrip maken of heb je simpelweg een lange rit voor de boeg? Dan heb je meerdere offline kaarten nodig.

Google Maps toont deze offline gegevens ook op Android Auto en voegt deze samen bij het maken van een route. Rijd je tijdens je rit per ongeluk uit je gedownloade gebied, dan krijg je een notificatie van Google Maps.

Deze functies moet je helaas missen

Een route kiezen kan offline en om je locatie te bepalen gebruikt Google Maps je gps-signaal. Er is dus geen internetverbinding nodig en je verliest niet de algemene navigatie. Je hebt echter geen toegang meer tot realtime verkeersupdates, informatie over files en algemene drukte op de weg. Google Maps kan daar dus ook niet op inspelen met het bepalen van je route.

Is het je nog niet helemaal duidelijk? Lees dan het gedetailleerde artikel over het downloaden van offline kaarten. Of kijk hoe Android Planet-redacteur Colin je laat zien hoe je de kaarten op je telefoon downloadt in de video hieronder.

Extra tip: download ook andere media

Niet alleen Google Maps vergt een internetverbinding op Android Auto. Ook het streamen van muziek, podcast luisteren of WhatsApp’jes versturen kost mobiele gegevens. Dat kan heel snel, heel veel data gebruiken.

Daarom raden we je aan om je nummers of podcasts te downloaden voordat je op pad gaat. Dat is simpelweg een kwestie van klikken op het downloadknopje bij je favoriete nummers, podcasts of afspeellijst op je smartphone. Check zeker even ons artikel met meer Spotify-tips.

Stuur sms’jes in plaats van appjes

Appen kan zelfs met Android Auto, althans met spraakcommando’s, want typen tijdens het rijden is nooit slim. Zonder internet kun je echter geen gebruik maken van die WhatsApp-functie, maar sms’jes sturen kan wél. Dat is in het geval van een kleine databundel misschien wel voordeliger of als je een onbeperkt sms-bundel hebt.

Zeg daarvoor tegen Google: ‘Hey Google, stuur *Wouter* een berichtje’. De Assistent vraagt je dan wat je wil sturen. Zodra je dat doorgegeven hebt, herhaalt de Assistent je bericht en geef je toestemming om het bericht te sturen of niet. Ook WhatsApp-belletjes kun je beter vervangen door belletjes via gsm-signaal.

